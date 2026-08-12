Putin minaccia le navi europee 

MOSCA. La Russia risponderà sequestrando anch'essa navi di Paesi della Ue se questi attueranno quanto previsto dall'ultimo pacchetto sanzionatorio, mettendo in vendita petrolio o altre merci sequestrate dalle navi russe della cosiddetta “flotta ombra”. L'avvertimento è stato lanciato da Vladimir Putin che, presenziando a esercitazioni navali nel Pacifico, ha condannato i piani europei come azioni di “pirateria e rapina”. Parlando ai marinai schierati sul ponte dell'incrociatore lanciamissili Varyag, lungo la costa dell'isola di Sakhalin, il capo del Cremlino ha anche lanciato un allarme per quelle che ha definito le “infiltrazioni” della Nato nell'Asia-Pacifico, avvertendo che «il potenziale per un conflitto sta crescendo» in questa regione. «Nuovi blocchi militari-politici vengono creati, nuovi sistemi d’arma vengono schierati o viene pianificato il loro schieramento, ciò che pone minacce al nostro Paese», ha affermato il leader russo.