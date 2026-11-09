Provinciale 54, il confine segnato dalle buche 

Sulla strada provinciale 54 Nuraminis-Serramanna il confine tra la Provincia del Medio Campidano e la Città metropolitana di Cagliari, se non fosse sufficiente l’indicazione sul cartello segnaletico verticale, lo marca l’asfalto: nerissimo perché appena steso nel territorio della prima, grigio stinto del bitume datato nel tratto di strada nuraminese della Provinciale che ricade, oggi, nell’area della Città metropolitana. Non solo: a rappresentare platealmente lo strano caso della Sp 54 divisa tra due Province sono anche le strisce laterali bianche appena rifatte e l’altra, fondamentale per una guida sicura, di mezzeria: si interrompono qualche metro dopo il cartello che segna la fine del territorio della provincia del Medio Campidano all’ingresso del territorio di Nuraminis, dove lo stato dell’asfalto è precario. Un particolare che, unito alla quasi totale assenza di segnaletica orizzontale, crea un pericolo.

A zig-zag

Il risultato? Le centinaia di automobilisti provenienti da Serramanna e oltre (ma il tratto stradale è percorso giornalmente anche da numerosi mezzi agricoli diretti in campagna) sono costretti a fare lo slalom per evitare le molte buche, tappate alla bell’e meglio con l’asfalto a freddo, che si sbriciola in qualche settimana. «La Provinciale 54, attraversata dal confine fra la Provincia del Medio Campidano e la Città metropolitana di Cagliari, presenta evidenti differenze nella gestione delle manutenzioni a carico dei due enti», rileva Federica Pinna, capogruppo di minoranza in Consiglio comunale di Nuraminis “Il Cambiamento possibile”. Sul caso ha presentato una mozione che «impegna il sindaco Stefano Anni a farsi promotore presso gli organi della Città metropolitana della richiesta di manutenzione dell’arteria». Insomma: nel tratto nuraminese della Sp 54, specialmente nell’ultimo e dissestato tracciato che approccia il nuovo cavalcavia che immette alla Statale 131, ci vorrebbe una manutenzione straordinaria del fondo stradale, come quella eseguita da poco dalla Provincia del Medio Campidano.

Le incertezze

A Nuraminis, che nel breve volgere di un paio di lustri ha visto legato il suo destino a diversi enti intermedi passando da una Provincia all’altra (dall’originaria, storica, provincia di Cagliari a quella del Sud Sardegna e, da poco, alla Città metropolitana di Cagliari), si maledice quel tratto di strada disseminato di buche e senza segnaletica. «Periferia prima e periferia oggi», masticano amaro i residenti, automobilisti e non solo, per lo stato a due volti dell’asfalto della Provinciale che a fine primavera è rappresentato anche dalla diversa tempistica delle due Province (col Medio Campidano sempre in anticipo) nel programmare lo sfalcio delle erbacce nelle cunette.

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