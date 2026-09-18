Prove multiple a Sassari per i giovani sardi  

Atletica sarda impegnata su diversi fronti in questo fine settimana. Nell’Isola l’attenzione è concentrata sullo Stadio dei Pini di Sassari dove tra oggi (dalle 16,30) e domani (dalle 10) si assegnano i titoli di società di prove multiple Under 18 e quelli individuali di multiple Under 16. In programma anche gare extra per gli Assoluti (100, 200 e 400, giavellotto e martello maschili, alto e lungo femminili 5000 metri di marcia Allieve.

Strada a Laconi

Domani a Laconi si corre la “Deep Run”, 15 chilometri di asfalto e sterrato nel parco Aymerich. La manifestazione, organizzata dalla Polisportiva Isili, avrà inizio alle 10.

Tricolori Master

Intanto ieri sono iniziati a Campi Bisenzio, in Toscana, i campionati italiani individuali Master che vedono impegnate 16 società isolane con 50 atleti per una copertura di 84 gare. Gareggiano per la conferma Monica Dessì (F60, Shardana Sassari), Davide Chelo (M40, Dinamica Oristano), Francescopaolo Cardia (M55, Atl. Selargius), Maurizio Cornacchia (M85, Amsicora), Tiziano Castelvetro (M60, Atl. Selargius), Michele Serra (M55, Cus Sassari) e la fortissima squadra di marcia della Studium Sassari.



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