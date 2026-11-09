Pronta la nuova casa della Polizia locale 

Dopo anni di porte chiuse e spazi inutilizzati, l’ex plesso scolastico di via Tonara si prepara a riprendere vita. Entro dicembre, mese nel quale è prevista l’inaugurazione, l’edifico diventerà la nuova sede della Polizia locale di Monserrato, guidata dal comandante Mauro Soru, al termine della riqualificazione di gran parte della struttura.

La svolta

Il trasferimento interesserà quasi 1.400 metri quadrati distribuiti su due livelli. Una novità resa possibile dopo una nuova verifica tecnica che ha consentito di recuperare anche il primo piano, in precedenza considerato non utilizzabile. «Quando mi insediai il sito era completamente chiuso», spiega il sindaco Tomaso Locci. «Due anni fa abbiamo fatto aggiornare i calcoli riguardo l’inagibilità, che erano ormai superati. In base ai nuovi dati strutturali siamo riusciti a ottenere anche l’utilizzo del piano superiore. Parliamo di oltre 600 metri quadrati che si sommano agli 800 del piano inferiore». Negli ultimi mesi sono stati eseguiti diversi interventi per rendere pienamente agibili gli spazi, dalle opere sulle fondazioni e sui pilastri fino all’allestimento degli ambienti interni. Lo stabile è stato dotato di sistemi di videosorveglianza, parcheggi per i veicoli di servizio e front office per i cittadini. «L’interno è nuovo, gli arredi ci sono, manca soltanto la fase delle pulizie», aggiunge Locci. «Entro dicembre la Polizia locale avrà la sua nuova casa».

Altri servizi

La nuova sede ospiterà il comando della Polizia locale, ma l’idea è quella di concentrare nello stesso stabile anche altri servizi comunali. «Vorremmo trasferire qui alcuni uffici, in particolare i Servizi sociali», spiega il sindaco. «Le criticità che affrontano quotidianamente questi uffici spesso richiedono un raccordo con la Polizia locale e averli nello stesso edificio sarebbe una soluzione molto funzionale». L’amministrazione sta poi valutando come recuperare l’altra ala dell’ex complesso scolastico. Si tratta di altri due piani per un totale di oltre 1000 metri quadri. Tra le idee allo studio, spiega il primo cittadino, figurano «l’ampliamento della biblioteca comunale, la realizzazione di spazi dedicati ad associazioni e giovani e l’utilizzo di alcuni locali per ulteriori uffici pubblici».

Casa Foddis

Il trasferimento della Polizia locale, consentirà anche di liberare Casa Foddis, che negli ultimi anni ha ospitato il comando. «Finalmente potremo riconsegnarla alla sua vocazione originaria», conclude Locci. «Potrà tornare a ospitare eventi culturali, manifestazioni e iniziative per la cittadinanza, come avveniva in passato».

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