Procreazione assistita, inaugurata una nuova clinica 

Un punto di riferimento in più, in Sardegna, per tante coppie che un figlio lo vorrebbero ma non riescono ad averlo. Ieri a Quartucciu la cerimonia di inaugurazione della clinica “Dona Vida”, nuovissimo centro d’eccellenza per la procreazione medicalmente assistita (pma).

Oltre a questo, però, la struttura (privata e convenzionata) ospita anche ambulatori, laboratori e una sala operatoria all’avanguardia. Si potranno quindi fare prelievi, analisi e visite specialistiche. Il taglio del nastro è avvenuto ieri mattina, alla presenza, tra gli altri, da Nicoletta Maxia (biologa e responsabile degli interventi di pma del Policlinico San Marco di Zingonia, Bergamo), del sindaco di Quartucciu Pietro Pisu e di tanti cittadini. L’equipe è composta da una decina tra ginecologi e professionisti sardi e lombardi e sarà guidata dalla dottoressa Maxia, presidente di questo nuovo centro.

«Da quando ho iniziato a lavorare col gruppo San Donato, al Policlinico San Marco, sedici anni fa, sono arrivate tantissime coppie dalla Sardegna», dice Nicoletta Maxia. «Con l’apertura di Dona Vida a Quartucciu diamo il nostro contributo per far sì che il servizio lo trovino qui, vicino casa. In Sardegna, poi, ci sono pochi centri di questo tipo». Il sindaco Pietro Pisu, da parte sua, ha detto che, «per Quartucciu avere un centro d’eccellenza come questo è un grande orgoglio. Quando qualcuno vuole investire qui per qualcosa di molto importante per tante persone, noi siamo molto felici».

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