SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Quartucciu.
06 settembre 2026 alle 00:11

Procreazione assistita, inaugurata una nuova clinica 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un punto di riferimento in più, in Sardegna, per tante coppie che un figlio lo vorrebbero ma non riescono ad averlo. Ieri a Quartucciu la cerimonia di inaugurazione della clinica “Dona Vida”, nuovissimo centro d’eccellenza per la procreazione medicalmente assistita (pma).

Oltre a questo, però, la struttura (privata e convenzionata) ospita anche ambulatori, laboratori e una sala operatoria all’avanguardia. Si potranno quindi fare prelievi, analisi e visite specialistiche. Il taglio del nastro è avvenuto ieri mattina, alla presenza, tra gli altri, da Nicoletta Maxia (biologa e responsabile degli interventi di pma del Policlinico San Marco di Zingonia, Bergamo), del sindaco di Quartucciu Pietro Pisu e di tanti cittadini. L’equipe è composta da una decina tra ginecologi e professionisti sardi e lombardi e sarà guidata dalla dottoressa Maxia, presidente di questo nuovo centro.

«Da quando ho iniziato a lavorare col gruppo San Donato, al Policlinico San Marco, sedici anni fa, sono arrivate tantissime coppie dalla Sardegna», dice Nicoletta Maxia. «Con l’apertura di Dona Vida a Quartucciu diamo il nostro contributo per far sì che il servizio lo trovino qui, vicino casa. In Sardegna, poi, ci sono pochi centri di questo tipo». Il sindaco Pietro Pisu, da parte sua, ha detto che, «per Quartucciu avere un centro d’eccellenza come questo è un grande orgoglio. Quando qualcuno vuole investire qui per qualcosa di molto importante per tante persone, noi siamo molto felici».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’allarme

«La Sardegna è ora la cayenna d’Italia»

Preoccupa l’affollamento dei penitenziari  «La situazione è diventata insostenibile» 
La tragedia

«Filippo e Gabriele per sempre con noi»

Fiori, fuochi d’artificio e messaggi per i due ragazzi morti al Poetto di Quartu 
Roberto Carta
Il caso segnalato anche alla Corte dei Conti e all’Eppo, la magistratura dell’Unione europea

«Sequestrate il cantiere del parco eolico»

Esposto in Procura contro le pale tra Ittiri e Villanova Monteleone 
Alessandra Carta
Pd.

Festa dell’Unità ad Alghero

Emanuele Floris
Matrimonio milionario

San Pantaleo blindata e lo sposo olbiese canta con Giorgia

Lunga notte di festa sulla nave Agata, concerto del frontman dei Coldplay 
Andrea Busia
Il dibattito

Scontro Monti-Vannacci a Cernobbio

Il senatore: «Combatterò il tentativo di ricostruire la retorica del fascismo» 