Pressing Usa per la tregua, no di Mosca 

Abu Dhabi. Il primo giorno di negoziati ad Abu Dhabi si conclude come previsto. Il niet di Mosca alla richiesta di Ucraina e alleati europei: prima la tregua e poi tutto il resto. «Bruxelles sta semplicemente cercando di guadagnare tempo», ha tagliato corto il ministro degli Esteri Serghei Lavrov.

Il tavolo

Per la Russia, dunque, o si trova un’intesa a monte sulla cosiddetta architettura di sicurezza in Europa oppure la guerra prosegue. La novità è nel comunicato Usa-Europa-Ucraina, precedente al trilaterale, che insiste sulla necessità di «robuste garanzie di sicurezza» a Kiev e sulla Nato «pietra angolare» della difesa alleata. Volodymyr Zelensky, in Danimarca per incontrare Mette Frederiksen e i leader nordici, ha definito i colloqui «costruttivi e approfonditi»: «Si è parlato in dettaglio dei contenuti delle garanzie di sicurezza» e di come far sì che «funzionino nel lungo periodo». Ha dato istruzioni al team «per proseguire il dialogo» oggi e «nei prossimi giorni».

L’obiettivo

Il segretario di Stato Usa Marco Rubio è realista. «La strada da fare è ancora lunga», ha commentato: gli Stati Uniti «non si sono mai opposti» ai negoziati diretti tra Europa e Russia, semmai «erano i russi a non volerlo». «L’obiettivo è arrivare a discussioni in formato multilaterale ma non possiamo dire quando avverrà», ha evidenziato la portavoce della Commissione Europea, presente ad Abu Dhabi con Francia, Germania, Regno Unito, Italia e Nato tramite il capo di gabinetto di Ursula von der Leyen.

La sicurezz a

L’intenzione primaria dell'Europa era consolidare la posizione comune con gli Usa, evitando interpretazioni creative sull’architettura di sicurezza, mentre Washington parla apertamente di disimpegno dal Vecchio Continente. Lavrov ha evocato un «documento programmatico» sulla nuova architettura di sicurezza «in Eurasia» ed elencato le sigle a trazione russo-cinese: «il Trattato di sicurezza collettiva, la Comunità di Stati indipendenti e l'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai». L’alto rappresentante Ue Kaja Kallas, a Parigi per il G7, ha parlato di imboscate del Cremlino: «Queste sono settimane cruciali per l’Ucraina. Non dobbiamo cadere nella trappola delle narrazioni russe sulle loro presunte preoccupazioni in materia di sicurezza».

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