«Premi questi tasti» Su Youtube i tutorial per forzare i limiti 

Aumentare le performance di una bicicletta elettrica è un gioco da ragazzi: non è nemmeno necessario rivolgersi a un’officina, un tecnico, un esperto. Siamo nell’epoca di internet, del resto, dove si trova di tutto: anche le indicazioni per “sbloccare” un’e-bike. Online sono disponibili tutorial in varie lingue, italiano incluso.

Su Youtube, per esempio, su un canale italiano dedicato ad argomenti legati alla tecnologia e seguito da 121mila iscritti, ce n’è uno facile facile: si tratta – ci spiega un content creator giovane e spigliato – di premere contemporaneamente due tasti da una pulsantiera che si trova sul manubrio di tanti modelli, fino all’apparire di una certa schermata sul display; a quel punto si pigia un altro pulsante e si ha accesso al parametro della velocità a cui l’assistenza alla pedalata deve fermarsi, e con un altro pulsante si passa dai 25 chilometri orari impostati per l’Italia a 45 o 50.

Certo, la lezione è preceduta da un’avvertenza: in Italia è vietato circolare su strada pubblica con una bici “sbloccata”, quindi se fate la modifica potete circolare solo in aree private, oppure in Paesi dove i limiti di legge sono meno severi. Ma è lì, sulla Rete, a disposizione di chiunque. (m. n.)

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