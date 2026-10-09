SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Monserrato.
10 ottobre 2026 alle 00:40

«Non solo blatte e topi, qua non funziona nulla» Gramsci e Scano, nuova ondata di lamentele 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Continua la prostesta degli studenti all’Alberghiero Gramsci e allo Scano di Monserrato. Nel primo istituto ieri mattina, uno striscione – tra i tanti all’ingresso – riassume il malessere generale: “I topi frequentano gratis”. I ragazzi, tra ironia e altrettanta disperazione, raccontano una situazione che definiscono «ormai non più sostenibile».

La mobilitazione del Gramsci si inserisce nell’ondata di scioperi che sta attraversando molte scuole di Cagliari e dell’hinterland: lo Scano, la sede staccata del Martini e altri istituti che da giorni denunciano condizioni igienico-sanitarie critiche. Proprio grazie alle proteste, il Martini è stato chiuso per permettere interventi urgenti, mentre allo Scano lo sciopero prosegue.

Le criticità

Al Gramsci, invece, ieri gli studenti si sono radunati davanti all’edificio tra fumogeni, striscioni e clacson, decisi a non entrare finché la situazione non cambierà. «Ci sono topi, dicono che sono fuori ma in realtà sono anche dentro le cucine, le sale», racconta Giulio. «Abbiamo muffa nelle aule, porte rotte, la maggior parte dei bagni non funziona e dai rubinetti esce acqua gialla». Aurora sottolinea che il problema «va avanti da anni» e che solo ora gli studenti hanno deciso di non accettare più condizioni simili. Camilla aggiunge poi altri dettagli: «Le finestre sono piene di escrementi, urine di topo, blatte morte. I topi hanno rosicchiato dei cavi e la corrente salta: siamo dovuti uscire dai laboratori in piena esercitazione».

In mezzo a questo malessere diffuso, gli studenti lamentano anche la gestione delle assenze: chi sciopera per denunciare l’insalubrità degli ambienti si ritrova comunque con le assenze conteggiate. Alcuni, a inizio ottobre, hanno già accumulato numeri preoccupanti. Camilla, che ne ha otto, teme di compromettere l’intero anno scolastico. La protesta del Gramsci, però, non è solo denuncia: è anche la volontà degli studenti di vedere finalmente una scuola più sicura e vivibile.

L’appello

Una richiesta semplice, che sperano possa essere ascoltata al più presto. In fondo, spiegano, «non chiediamo nulla di straordinario: solo poter studiare in ambienti puliti, funzionanti e adatti alle loro attività pratiche». L’obiettivo è quindi poter tornare in classe con un po’ più di tranquillità, senza dover pensare ogni giorno a ciò che non dovrebbe esserci in una scuola.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A

Capitan Deiola è già tornato

l L. Piras, Spignesi
Il focus

Fusione degli aeroporti, la Giunta insiste Ignorati i rilievi della Corte dei conti

Il piano di cessione di Cagliari-Elmas resta senza alcun bando 
Al. Car.
politica

Elezioni più vicine, ma sulla nuova legge c’è il rischio ricorsi

Mattarella firma il testo sulle regole del voto Il Campo largo prepara la via per la Consulta 
Capodanno 2027

Sassari regina, Alghero al buio

Nel capoluogo entusiasmo per Zucchero, nella città catalana poche certezze 
Caterina Fiori Tania Careddu
Le manifestazioni

«Scuole inadeguate» Fumogeni e lanci di uova alla protesta degli studenti

Cagliari, lo sciopero rischia di degenerare Al Giua anche un principio d’incendio   
Umberto Zedda
Meteo

Doppia tromba d’aria devasta il Trapanese «Una scena di guerra»

Ondata di maltempo colpisce la Sicilia «Sei bambini feriti a scuola, case distrutte» 