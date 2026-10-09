Doppia tromba d’aria devasta il Trapanese «Una scena di guerra» 

Una forte ondata di maltempo con violenti temporali, nubifragi e trombe marine ha attraversato l'Italia dal nord al sud con fenomeni estremi in diverse regioni. I danni maggiori si sono registrati nel Trapanese dopo due trombe marine che si sono abbattute su Mazara del Vallo e Marsala con abitazioni devastate, automobili capovolte e alberi e pali della luce divelti. La sindaca di Marsala, Andreana Patti, ha parlato di «scena di guerra» con «cinque case distrutte, ma la conta dei danni è in continuo aggiornamento». Ferita gravemente una coppia di anziani che era su un'auto che è stata sollevata e ribaltata dal forte vento. Sono stati trasferiti in codice rosso in due diversi ospedali di Palermo. Distrutta anche una scuola, colpita da una delle due trombe marine. All’interno c'erano 273 alunni per seguire le lezioni. Sei bambini hanno riportato lievi ferite . Sul maltempo in Sicilia la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è rimasta in contatto con il ministro Musumeci, il capo della Protezione civile Ciciliano e il sottosegretario Mantovano. Musumeci ha espresso «vicinanza alle comunità interessate e alle persone rimaste coinvolte» e ha ringraziato i soccorritori. Il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, ha annunciato che il suo governo «presenterà un emendamento alle variazioni di bilancio per stanziare le prime risorse necessarie a fronteggiare l'emergenza e realizzare gli interventi più urgenti». Il maltempo non ha colpito soltanto il Trapanese. Violenti temporali hanno flagellato la provincia di Cremona e quella di Brindisi. Problemi anche in Campania dove i fenomeni hanno investito l'area metropolitana di Napoli. Particolarmente colpiti i comuni di Pozzuoli e Giugliano. Per oggi la Protezione civile ha emesso un'allerta arancione in Sicilia e settori di Calabria, Puglia e Campania.

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