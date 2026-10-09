Sassari regina, Alghero al buio 

Tutte all’inseguimento di Sassari. Quest’anno è stato il capoluogo turritano a giocare d’anticipo e calare un asso, quello di Zucchero, nome di sicuro appeal.

Le due capitali storiche del Capodanno, Alghero e Olbia, per motivi diversi, restano in attesa mentre la new entry Arzachena, che lo scorso anno entrò sulla scena con Achille Lauro, punta su Antonello Venditti.

La Riviera del corallo in tv

Da Orietta Berti a Sal Da Vinci, da Cristiano Malgioglio a Gigi D'Alessio, passando per Clementino, Anna Oxa e Patty Pravo: sono alcuni dei volti ricorrenti nei concerti televisivi di San Silvestro. Nomi che per ora restano solo sulla carta immaginando il cast del prossimo Capodanno di Alghero. Anzi ad Alghero si naviga veramente a vista e la scelta della diretta televisiva potrebbe rivelarsi alla fine un boomerang.

A decidere la composizione del cartellone, infatti, non sarà direttamente la Fondazione Alghero, ma il soggetto che si aggiudicherà la gara per l’intera produzione dell’evento. Il bando è stato pubblicato nei giorni scorsi dalla Centrale unica di committenza del Comune, per conto della Fondazione Alghero. Sul piatto ci sono quasi due milioni di euro, mentre il valore complessivo dell’appalto può raggiungere i 2,5 milioni, al netto dell’Iva. Non si tratta, dunque, del tradizionale affidamento di un concerto, ma di un pacchetto completo che comprende ideazione, organizzazione, produzione artistica, allestimenti, comunicazione e diffusione televisiva della notte di San Silvestro. Nonostante le premesse, vedere Alghero in diretta Tv, grazie anche ai tanti fondi della Regione, la presenza di Zucchero a Sassari potrebbe essere più attraente, almeno come nomi sul palco, rispetto alla Riviera del Corallo, sede principale della produzione e della trasmissione televisiva, con la possibilità di collegamenti in diretta con altre piazze dell’Isola. Le offerte dovranno arrivare entro le 12 del 15 ottobre, l’apertura delle buste è prevista il 20.

Il re italiano del blues

«Sassari ha bisogno di pensare in grande», ha detto il sindaco Giuseppe Mascia in Consiglio comunale a chi lo contestava sul budget stanziato per Zucchero (che non ha ancora firmato). Una delibera, firmata dal settore Cultura, Turismo e Grandi Eventi, ha già dato il via libera alla procedura di gara per affidare la prestazione artistica che caratterizzerà il Capodanno per una base d’asta di 633mila euro.

A corto di nuovi big

Se, gli anni scorsi, Olbia ha giocato d'anticipo, firmando a ottobre il brindisi della notte più lunga dell’anno con i più grandi artisti italiani, per il prossimo Capodanno rimanda la scelta a novembre. Nelle arene del capoluogo gallurese hanno cantato da Zucchero a Elisa passando per Marco Mengoni, e ora per salutare il 2027 si cerca un big che non deluda le aspettative.

Archiviati i nomi (che circolavano) di Cesare Cremonini, Ligabue ed Eros Ramazzotti, che hanno declinato gli inviti di Capodanno offerti da tutte le piazze italiane, l’amministrazione comunale è al lavoro per individuare i (pochi) cantanti che non abbiano già calcato il palco di Olbia, reduce anche da quattro edizioni del Red Valley Festival che ha ospitato quasi tutti gli artisti della scena musicale italiana e da due mega concerti estivi, di Vasco Rossi e di Jovanotti. Olbia strizza l’occhio pure a un capodanno diffuso, tra spettacoli ed esibizioni itineranti nel cuore della città. Intanto, secondo fonti ben informate, ad Arzachena la notte di San Silvestro sarà con Antonello Venditti.

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