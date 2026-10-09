Capitan Deiola è già tornato 

Domani alle 20.45, in una Unipol Domus sold out, il Cagliari riceve la Juventus. Pisacane recupera Carlos e Obert, e avrà una freccia in più al suo arco: dovrebbe essere tra i convocati capitan Deiola. E, a sorpresa, anche Trepy.
alle pagine 42, 43
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Domani alle 20.45, in una Unipol Domus sold out, il Cagliari riceve la Juventus. Pisacane recupera Carlos e Obert, e avrà una freccia in più al suo arco: dovrebbe essere tra i convocati capitan Deiola. E, a sorpresa, anche Trepy.
alle pagine 42, 43