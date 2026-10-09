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10 ottobre 2026 alle 00:40

Capitan Deiola è già tornato 

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Domani alle 20.45, in una Unipol Domus sold out, il Cagliari riceve la Juventus. Pisacane recupera Carlos e Obert, e avrà una freccia in più al suo arco: dovrebbe essere tra i convocati capitan Deiola. E, a sorpresa, anche Trepy.

alle pagine 42, 43

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