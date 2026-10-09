SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Eolico.
10 ottobre 2026 alle 00:40

Oggi lo sbarco delle pale, sit-in a Porto Torres 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il maltempo ha rinviato lo scarico delle giganti pale eoliche rimaste ancora impilate nel ponte della Cl Integrity, la nave cargo cinese approdata giovedì sera nel porto industriale di Porto Torres. Questa mattina le grandi torri del progetto “Alas” per la costruzione di un vasto Parco eolico della potenza complessiva di 66 megawatt, da realizzarsi nei territori dei Comuni di Ittiri e Villanova Monteleone, verranno scaricate sui pianali del mezzo motrice e portate fuori dall’area sterile del molo Asi 1, prima di essere trasferite a destinazione.

Ad assistere alle operazioni di scarico ci saranno gli esponenti del gruppo di Bardiania de Sa Nurra pro sa Sardinna, l’associazione impegnata nella battaglia contro la speculazione energetica che si fermerà nel porto industriale per un sit-in di protesta. Sono attese una cinquantina di persone che inizieranno il presidio a partire dalle 11, alla presenza delle forze dell’ordine, sul posto per garantire la sicurezza. «Insieme al Presidio permanente del Popolo sardo abbiamo depositato un esposto alla Procura della Repubblica per segnalare le enormi criticità associate al progetto Alas», sono le parole degli attivisti: «Molti scavi sono stati eseguiti a poca distanza dai beni archeologici e noi non staremo a guardare». All’ingresso del porto industriale l’imponenza delle mega turbine, dieci torri indutriali alte 200 metri e larghe 33, con portata lorda di 60 mila tonnellate, otto pale sono destinate a Ittiri e due a Villanova Monteleone. (m.p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A

Capitan Deiola è già tornato

l L. Piras, Spignesi
Il focus

Fusione degli aeroporti, la Giunta insiste Ignorati i rilievi della Corte dei conti

Il piano di cessione di Cagliari-Elmas resta senza alcun bando 
Al. Car.
politica

Elezioni più vicine, ma sulla nuova legge c’è il rischio ricorsi

Mattarella firma il testo sulle regole del voto Il Campo largo prepara la via per la Consulta 
Capodanno 2027

Sassari regina, Alghero al buio

Nel capoluogo entusiasmo per Zucchero, nella città catalana poche certezze 
Caterina Fiori Tania Careddu
Le manifestazioni

«Scuole inadeguate» Fumogeni e lanci di uova alla protesta degli studenti

Cagliari, lo sciopero rischia di degenerare Al Giua anche un principio d’incendio   
Umberto Zedda
Meteo

Doppia tromba d’aria devasta il Trapanese «Una scena di guerra»

Ondata di maltempo colpisce la Sicilia «Sei bambini feriti a scuola, case distrutte» 