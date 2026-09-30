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Milano.
01 ottobre 2026 alle 00:15

Precipita e muore in pieno centro 

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Milano. La vacanza di Jacub Wiat, studente polacco di 21 anni, si è conclusa tragicamente dopo una serata con gli amici. Il giovane è morto precipitando per circa 15 metri mentre tentava di scavalcare due muretti separati da una profonda intercapedine, nell’area di piazza Gae Aulenti. La caduta è avvenuta nella notte tra il 28 e il 29 settembre ma il corpo è stato trovato solo ieri mattina da alcuni turisti danesi, dopo che gli amici avevano denunciato la sua scomparsa e avviato le ricerche.

Il momento della caduta è stato ripreso da una telecamera del centro direzionale di Porta Nuova. Jacub avrebbe tentato di scavalcare il corrimano del parcheggio privato vicino alla stazione Garibaldi, ma il tubo d’acciaio avrebbe ceduto, facendolo precipitare. Quando è stato trovato, stringeva ancora in mano un pezzo del corrimano. Aveva con sé cellulare e portafogli ed era vestito come la sera precedente.

La polizia non esclude al momento eventuali concause.

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