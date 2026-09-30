Legge elettorale, test alla Camera Decreto scuola ok 

La legge elettorale approda alla Camera e la maggioranza si prepara a una prova delicata tra timori di franchi tiratori e sospetti reciproci. Oggi è previsto il primo scrutinio segreto, sulle pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni; il secondo arriverà sul voto finale, tra il 7 e l’8 ottobre. Il centrodestra ha precettato i deputati, Giorgia Meloni ha più volte avvertito che un passo falso avrebbe conseguenze sulla legislatura.

Preoccupano i possibili dissensi interni alla maggioranza, specie sul nodo preferenze. Osservate speciali Lega e Forza Italia, poco entusiaste dello “Stabilicum”. Tra i deputati circolano inoltre proiezioni sui possibili effetti della riforma, che in caso di sconfitta del centrodestra penalizzerebbe azzurri e leghisti.rendere riconoscibile il voto dei suoi deputati, FdI intende imporre di utilizzare un solo dito sulla pulsantiera.

Le opposizioni confermano la loro contrarietà al testo e contestano diversi punti della riforma: dalle modalità delle preferenze alla mancata alternanza di genere tra i capolista, fino al premio di maggioranza e all’indicazione del premier. Riccardo Magi, leader di +Europa, ha iniziato uno sciopero della fame contro l’aumento delle firme necessarie, chiedendo almeno la possibilità di raccoglierle digitalmente.

Il Colle

Ieri intanto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha appena emanato il decreto legge sulle “Misure urgenti per garantire il regolare avvio dell’anno scolastico 2026/2027”, meglio noto come decreto scuola, e autorizzato la presentazione alle Camere del relativo disegno di legge di conversione. La norma prevede, tra le altre cose, il limite al numero di studenti stranieri in classe e il divieto di indossare il burqa.

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