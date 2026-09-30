SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Padova.
01 ottobre 2026 alle 00:15

Cittadinanza negata: «Non sa l’italiano» Dai ministri il sostegno al sindaco 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Cadoneghe. A Cadoneghe, nel Padovano, il sindaco Marco Schiesaro ha negato al momento del giuramento la cittadinanza italiana a una 62enne marocchina, residente in Italia da 15 anni e sposata dal 2019 con un cittadino italiano, sostenendo che non fosse in grado di comunicare in italiano. La donna, tornata in Comune per un secondo test, dovrà ora rivolgersi alla prefettura e presentare il certificato linguistico B1 oppure frequentare un corso di italiano.

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha ricordato che la legge richiede un’adeguata conoscenza della lingua italiana, mentre il vicepremier Matteo Salvini è andato dal sindaco per esprimergli solidarietà, sostenendo che abbia «semplicemente fatto rispettare la legge». Il centrosinistra accusa invece Schiesaro di propaganda. La capogruppo dem Lucia Vettore parla di una vicenda strumentalizzata, mentre Avs denuncia una presa di posizione della destra contro una donna «indifesa».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

il Focus

Fondi Pnrr per colmare il gap digitale: realizzate finora solo metà delle opere

Cinquecento milioni per garantire linee veloci in tutti i centri sardi 
Roberto Murgia
Il piano.

Stop a Schengen con la Spagna: altri 15 giorni

E Piantedosi annuncia altri 106 posti nei centri per il rimpatrio anche «in Sardegna» 
L’inchiesta

Garlasco, pasticcio Dna: confronto fra gli ex Ris «Chiara, fu un supplizio»

I consulenti: le analisi mai inserite negli atti erano meritevoli di un approfondimento  