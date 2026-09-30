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Il caso.
01 ottobre 2026 alle 00:16

Burcei-Sinnai, strade isolate e soccorsi in tilt 

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Il problema era emerso in tutta la sua gravità questa estate, quando durante l’incendio che devastò 30 ettari di bosco lambendo il borgo di San Gregorio, in territorio di Sinnai, i soccorritori non riuscirono a comunicare tra loro per la mancanza di linea telefonica mobile.

Un problema non circoscritto purtroppo, visto che sulla provinciale 21 che da Burcei porta a San Gregorio e in anche in tratto della Vecchia Orientale, utilizzare gli smartphone resta un sogno. Manca il ripetitore, mentre restano le curve e una segnaletica carente a tutto svantaggio della sicurezza stradale. Le proteste piovono da anni. Qualcosa però finalmente si muove. Nei giorni scorsi il Comune di Burcei ha effettuato un sopralluogo in località Bruncu sa Tuvura, insieme ad una ditta specializzata, per individuare l’area idonea alla realizzazione di un ripetitore in grado di coprire i tratti attualmente senza segnale. «Sono in corso le interlocuzioni con la Regione per la concessione del finanziamento necessario – spiega il sindaco di Burcei, Marcello Malloru –. Un intervento non più rinviabile. Sulla provinciale 21 e sul tratto della ex 125, si sono verificati negli ultimi mesi diversi incidenti stradali durante i quali i soccorsi hanno avuto notevoli difficoltà a raggiungere i luoghi per l’impossibilità di contattare il 118 a causa dell’assenza di campo».

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