Fn: «Modena sotto assedio». Ma è una foto fake 

Modena. Non si era ancora spenta l’eco per l’immagine della sottosegretaria forzista Matilde Siracusano, modificata per farla apparire con una scollatura molto più profonda, che Futuro Nazionale inciampa in un’altra foto modificata con l’Intelligenza Artificiale . Questa volta è uno scatto di un gruppo di ragazzi nordafricani davanti a un muro di una via di Modena con la scritta “Questa è zona egiziana”. È un’immagine creata a maggio, a ridosso della vicenda El Koudri, e rilanciata nei giorni scorsi sui social da partito di Vannacci. “Ormai Modena è caduta all’Islam - dice il testo - si sono perfino create zone dove i musulmani ne rivendicano il controllo. Siamo ormai alla follia e solo Futuro Nazionale ci potrà ridare la speranza di deportare tutta questa gente, mentre la sinistra vorrebbe consegnare le chiavi di tutto il Paese. I nordafricani si sono spartiti le strade mentre il sindaco Pd, Massimo Mezzetti organizza manifestazioni contro l’odio”. E il primo cittadino replica su Facebook: «Basta fake! Ora anche le foto false! Modena non sarà il bersaglio della vostra propaganda d’odio». E poi: «Chiedo a chi guida Futuro Nazionale una risposta pubblica, una smentita inequivocabile di queste falsità e una condanna esplicita dell'invocazione alle deportazioni. Chiedo alla piattaforma di intervenire sul contenuto e alle autorità competenti di valutarlo».

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