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Dubai-Tel Aviv.
01 ottobre 2026 alle 00:16

Paura in volo, Netanyahu: «È un attacco terroristico» 

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C’è la pista del terrorismo dietro le scene di terrore a bordo del volo Dubai-Tel Aviv. Netanyahu elimina i dubbi: «Volevano far schiantare l’aereo». Il Boeing della FlyDubai, con 174 passeggeri, era decollato alle 7.10. Dopo un’ora di volo colluttazione in cabina: il copilota, omanita, ha accoltellato il comandante emiratino. L’aereo stava precipitando, due piloti, che erano tra i passeggeri, hanno preso il controllo atterrando a Tabuk, in Arabia, con la scorta di due caccia israeliani.

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