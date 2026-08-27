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Isili.
28 agosto 2026 alle 00:33

Pranzo al parco per gli anziani della Comunità San Saturnino 

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Pranzo al sacco nel Parco comunale di Asusa a Isili per i 23 ospiti della Comunità integrata San Saturnino. L’iniziativa è della cooperativa “Il Mio Mondo”, che gestisce la coop con il presidente Antonello Pili e la coordinatrice Alba Porceddu. Una giornata per regalare agli anziani ospiti un momento diverso, all'aperto, curata con la collaborazione di tutta l’équipe che lavora nella comunità e dell'educatrice Serena Urru.

Gli ospiti hanno lasciato la Casa intorno alle 11,30 grazie al supporto dei volontari della Croce Verde, che con mezzi adeguati hanno trasportato le persone con difficoltà di deambulazione e alcuni familiari. Il Comitato della festa di San Giuseppe Calasanzio ha sistemato tavoli e sedie sotto gli alberi per il pranzo a base di panini con salsiccia e wurstel, patatine fritte, insalata di stagione, spiedini di frutta fresca e dolci fatti in casa. Poi i giochi di gruppo e di memoria, animati anche da DJ Perla e momenti di condivisione dedicati ai ricordi dei pranzi all'aperto vissuti in passato.

«Il progetto», spiegano la coordinatrice Alba Porceddu e l'educatrice Serena Urru, «nasce dalla volontà di promuovere il benessere psicofisico e l'autonomia relazionale dei nostri ospiti, abbattendo lo stigma legato alla fragilità e rafforzando il senso di appartenenza alla comunità locale».

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