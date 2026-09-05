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Ciclismo.
06 settembre 2026 alle 00:09

Pogacar, rinnovo e arrivederci al 2027 

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Tadej Pogacar ha rinnovato il proprio contratto con l'Uae Emirates Xrg fino al 2032. La squadra ha precisato che il campione sloveno, gravemente infortunatosi alla Vuelta, non tornerà in gara per questa stagione. «Fin dall'inizio, questa squadra mi è sembrata casa. Siamo cresciuti insieme nel corso degli anni e abbiamo condiviso momenti incredibili, quindi sono molto felice di prolungare il mio contratto fino al 2032», sottolinea il due volte campione del mondo. «C'è ancora molto che voglio realizzare in questo sport e credo che questo sia il posto giusto per farlo. Sono molto grato per la fiducia che il team ha dimostrato in me e sono entusiasta di ciò che possiamo continuare a costruire insieme».

Alto de la Pandera

Intanto la Vuelta che “Pogi” ha dovuto abbandonare quando era saldamente al comando, continua. Ieri Marco Brenner vince la 14esima tappa della Vuelta, da Jaén alla Sierra de La Pandera. Il corridore tedesco della Tudor, che quest’anno ha messo in bacheca il Tour de Pologne, si è imposto sugli altri fuggitivi di giornata, battendo in un arrivo a due la maglia a pois Santiago Buitrago (Bahrain). Ancora in fuga il vincitore del Giro della Sardegna, Filippo Zana, 8° al traguardo a 43”.

Tra i big, Enric Mas conserva la maglia roja , allungando assieme a Felix Gall (che sale al secondo posto in classifica, a 2'06” dallo spagnolo) su Primoz Roglic, che paga 25” e ora è terzo, e su Richard Carapaz, sempre quarto dopo aver perso 31”. Oggi la Palma del Río-Córdoba di 189,7 km.

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