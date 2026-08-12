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13 agosto 2026 alle 00:26

Pioggia di euro sulle strade provinciali 

Stanziati 6,3 milioni per la messa in sicurezza. Gara fatta, presto i cantieri 

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Dalla Provincia arrivano sei milioni e 300 mila euro per sistemazione e messa in sicurezza della viabilità del Medio Campidano e di ponti e ponticelli. Con la variazione di assestamento al bilancio di previsione 2026-2028 e la verifica degli equilibri finanziari, approvata all’unanimità dal Consiglio provinciale, la somma più consistente – sottolinea la presidente, Maura Boi – «è destinata alla sicurezza delle strade. Non è uno slogan, ma la priorità in assoluto che risponde a una lunga serie di richieste dei 28 Comuni. Pr questo, ai fondi già impegnati di 4 milioni, con la manovra finanziaria se ne aggiungono due milioni e 300 mila».

Le strade

Le risorse sono spalmate sui 333 chilometri di asfalto, è il risultato delle necessità evidenziate dai singoli progetti. In alcuni c’è il rifacimento del manto stradale, in tutte la nuova segnaletica orizzontale e segnalimite rifrangenti per la visibilità notturna. Due milioni per la Serramanna-Samassi-Serrenti, per la San Gavino-Villacidro un milione e 483 mila euro, Tuili-Turri-Barumini un milione e 275 mila. Gli altri interventi richiedono dai 700 ai 350 mila euro, in base ai calcoli su chilometri e condizioni del tragitto. A parte gli interventi milionari, ci sono la Guspini-Montevecchio per 700 mila euro, 350 mila per il tratto Sant’Antonio di Santadi e la statale per Flumini, 700 mila per la Villamar-Ussaramanna, stessa somma per l’area di Collinas fino al confine con la provincia di Oristano. L’ultima entrata nell’elenco è la Montevecchio-Funtanazza: 700 mila euro. «È uno dei nodi», osserva Boi, «della Costa Verde più suggestivo e più trafficato da residenti, lavoratori e soprattutto turisti. Una strada panoramica che deve essere scorrevole e sicura. E proprio in nome della sicurezza, sia i cantieri nuovi sia quelli da completare apriranno tutti a settembre».

Accordo quadro

Per tagliare i tempi della burocrazia, l’ente affida all’esterno, con un bando di gara, i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. «L’obiettivo», aggiunge Boi, «è la garanzia di interventi certi e immediati: anche una buca trascurata può arrecare danni notevoli. Non sono annunci futuri, ma un cantiere imminente: la gara è scaduta la settimana scorsa. La cifra complessiva ammonta a poco più di due milioni di euro. È una corsa contro il tempo dovuta alla trascuratezza delle nostre strade negli anni in cui siamo stati col Sud Sardegna».

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