Piogge e temporali, la Sardegna riapre l’ombrello 

La settimana è cominciata all’insegna del maltempo e in Sardegna la situazione non migliorerà in tempi brevissimi. Pioggia e temporali non danno tregua: il capoluogo e tutto il Cagliaritano, ma non solo, hanno visto un lunedì segnato da nuvole e precipitazioni, che proseguiranno anche in questo martedì.

L’allerta meteo, diramata domenica dalla Protezione civile, è stata prolungata dalle 18 di ieri sino (almeno) alle 11.59 di oggi: codice giallo per rischio idrogeologico, con Iglesiente, Campidano, Flumendosa, Tirso e Gallura come aree interessate.

Come spiegato nell’avviso, «sui settori orientale e meridionale della Sardegna si prevedono precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale isolato di intensità fino a moderata». Nel resto dell’Isola non va molto meglio, perché si segnala un’estensione alle restanti zone.

Le previsioni

Prevista pioggia anche per oggi, con progressiva diminuzione delle precipitazioni dalle ore centrali della giornata inizialmente nel settore occidentale della Sardegna. Ma il cielo resterà molto nuvoloso. I venti sono di scirocco, deboli o moderati, i mari molto mossi sul settore orientale e mossi altrove.

Le temperature, invece, non saranno particolarmente rigide: 14° di minima e 18° di massima per Cagliari, con le massime simili per gran parte delle principali località e le minime che scenderanno di poco sotto quota 10° in poche aree (per esempio 7° a Ozieri, 8° a Lanusei, Macomer e Nuoro).

La tendenza

Anche domani, mercoledì 17, attese nuvole su gran parte della Sardegna anche se la pioggia dovrebbe essere ridotta. In calo le temperature minime, stazionarie quelle massime. Da giovedì in avanti si continua a prevedere qualche precipitazione isolata nei settori sud-orientali dell'Isola.

Il peggioramento a livello meteo è dato da una perturbazione che riguarda quasi tutta Italia. Oggi previste nevicate al di sopra dei 400-600 metri su Piemonte ed entroterra ligure, con rialzo a 1.000-1.200 metri nella seconda parte della giornata.

L'allerta gialla dovrebbe riguardare anche Sicilia e parte di Calabria, Toscana, Emilia-Romagna e Piemonte.

