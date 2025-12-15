Morti mentre andavano a scuola 

Napoli. Due città lontane, un motorino uguale e la stessa destinazione: la scuola. Vincenzo, 16 anni, di Marano di Napoli, e Martina, 18 anni, di Santarcangelo di Romagna, in provincia di Rimini, hanno perso la vita in due incidenti stradali dalle dinamiche analoghe, avvenuti a 500 chilometri uno dall’altro. I compagni che viaggiavano con loro sui motorini sono sopravvissuti, ma ricoverati in gravi condizioni.

La svolta della Dacia

Martina Gnoli stava effettuando un sorpasso quando, insieme a un’amica, è stata travolta da una Dacia Sandero guidata da una 46enne che stava effettuando una svolta a sinistra. Si trovava ancora a pochi metri dalla sua abitazione e stava per raggiungere l’Istituto Belluzzi di Rimini. Vincenzo Sepe, invece, stava percorrendo una curva di una strada che i residenti definiscono da tempo pericolosa, perché mal segnalata e segnata da un varco aperto in un’area abbandonata: lo scooter su cui viaggiava è stato centrato lateralmente da una Fiat 500. Incidenti quasi identici e identico il destino: deceduti sul colpo, nonostante i tentativi dei soccorritori di rianimarli.

«Colpiti al cuore»

Due tragedie che hanno colpito pesantemente le comunità, quella di Marano e di Pozzuoli per Vincenzo e quella di Santarcangelo per Martina. «La nostra comunità è stata colpita al cuore - ha affermato il sindaco di Santarcangelo di Romagna, Filippo Sacchetti - Martina ha perso la vita a pochi metri da casa, è stato un risveglio terribile». Vincenzo, stava invece arrivando da Marano, la città in cui viveva distante circa 10 chilometri dal luogo dell’impatto. E forse poteva salvarsi: la madre gli aveva proposto di accompagnarlo lei e di non prendere il motorino, ma Vincenzo ha declinato l’offerta e preferito prendere lo scooter che il nonno gli aveva regalato a settembre. Complice la bella giornata e la gita scolastica in programma, si era incontrato con un suo compagno di scuola che lo aveva raggiunto da Bacoli: dopo aver parcheggiato il motorino avrebbero poi preso il treno, ma non è mai arrivato in stazione. Mentre percorreva una curva di via Fasano, ad Arco Felice, l’impatto con l’auto proveniente dalla direzione opposta. Inutili i tentativi di rianimarlo sul posto, il personale del 118 si è prodigato per oltre 15 minuti. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma da una prima ricostruzione si esclude l’eccesso di velocità. I vicini lo raccontano come un ragazzo buono ed educato. Viveva con la madre e il compagno di lei e aveva una sorellina di 4 anni. Oggi a Marano, Pozzuoli e Santarcangelo di Romagna studenti e insegnanti torneranno in classe con un’assenza che pesa più delle altre. Un vuoto che unisce due comunità colpite dalla stessa tragedia.

