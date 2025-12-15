Investigatori al lavoro tra Francia, Belgio e Olanda sulle tracce di “Maradona” 

Erano sicuri di poter parlare senza essere ascoltati, secondo la Dda di Cagliari le conversazioni degli indagati dell’Operazione Polo Ovest erano quasi libere, senza precauzioni particolari. Perché (stando agli atti) tutto passava dalla piattaforma criptata francese Sky ECC, che garantiva l’anonimato grazie a un sistema di crittografia con quattro chiavi di cifratura. Ma i presunti boss delle due bande attive a Olbia non sapevano di essere finiti in una indagine internazionale (Francia, Italia, Belgio e Olanda) partita da complesse attività di hacking, con accessi ai server della piattaforma criptata e decodificazione delle comunicazioni. I pm Allieri e Porcu, nel 2022, ricevono dalle autorità francesi cartelle e cartelle di messaggistica che documentano le conversazioni tra Martino Contu e Luciano Corraine, le due figure chiave dell’inchiesta culminata ieri in 16 arresti eseguiti dai Carabinieri di Olbia e dai Cacciatori di Sardegna. I criptotelefonini, invece di blindare i dialoghi, sono serviti a canalizzare tutto verso gli investigatori e i magistrati sardi. Grazie anche a una attività che sta a monte alla quale hanno partecipato le agenzie di intelligenze con operazioni coperte dal segreto di Stato.

Green Economy

Tutto parte dalla figura di Martino Contu, che nel 2019 (secondo i Carabinieri) è un organizzatore di trasporto e stoccaggio di Cannabis sarda a Olbia. Contu finisce in una grossa inchiesta denominata Green Economy, i militari di Olbia iniziano ad occuparsi di lui e dei suoi viaggi a Sassari, Alghero e Galtellì. Gli investigatori inquadrano subito un presunto canale di comunicazione aperto tra Contu (nickname Sardy) e Luciano Corraine (nickname Maradona). Secondo la Dda sono loro i personaggi principali, i presunti boss delle due bande. Contu si occupa della marijuana, mentre Corraine (e i suoi colonnelli Raffaele Nonne e Salvatore Sotgiu) mette sul tavolo la rete di rapporti che gli consentono di portare in Sardegna carichi e carichi di cocaina. I Carabinieri intercettano Contu e Corraine e così vedono tutto (stando all’ordinanza del gip). Vedono personaggi mai identificati (calabresi e albanesi) con soprannomi come quelli della serie spagnola La Casa di carta (Berlino, Milano, Pompeo, Aldo) che forniscono la cocaina, alimentando il canale di approvvigionamento aperto da Corraine. Lo stesso Corraine, secondo i pm, per piazzare la droga in Sardegna (Gallura, Barbagia e Cagliaritano) utilizza una rete di camionisti “di fiducia” (Gianmario Lostia, Andrea Mura, Marco DI Meola e Valentino Del Bono). La joint venture, secondo i pm, nasce dalla collaborazione tra i gruppi guidati da Contu e Corraine. Quest’ultimo, sempre stando all’ordinanza eseguita ieri, ha un patrimonio di conoscenze che gli consentono di operare a livello internazionale.

Il baratto

Gli accordi prevedono anche lo scambio di droga “con un rapporto stimato in circa 50 chilogrammi di marijuana per un chilo di cocaina”. Si parla di 200 chili di cocaina e oltre 450 di marijuana movimentati. Secondo la Dda, il sindaco di Esporlatu e la moglie si sarebbero occupati di cessioni nel Sassarese, senza ruoli apicali nelle organizzazioni. I fatti al centro delle indagini sarebbero avvenuti a Olbia, Assemmi, Bitti, Cagliari, Dccimoputzu, Galtelli, Loculi, Ottana, Saniuri, San Sperate. Valtermosa e in Campania, Lazio, Lombardia, Liguria, Piemonte, Toscana. All’estero, in Olanda. I difensori degli indagati sardi (Francesco Lai, Roberta Cannas, Giuseppe Talanas e Marco Piroddi) attendono di conoscere gli atti.

