Nella manovra altri 3,5 miliardi E i tempi slittano 

Roma. Lievita il valore della manovra. Con nuove modifiche da 3,5 miliardi, il governo aggiunge un altro corposo tassello alla legge di bilancio varata due mesi fa. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti si presenta in Senato per annunciare l’emendamento che arriverà in queste ore, oltre a rassicurare sull’oro di Bankitalia e su tempi e modalità d’esame. Ma la mossa a sorpresa rischia di complicare l’iter in commissione. E le opposizioni insorgono, denunciando il «caos» nell’esecutivo che continua a riscrivere il testo.

L’ultimo emendamento

Dopo lo stallo del week end, si attende l’ufficio di presidenza per capire come procedere. Ma a sparigliare le carte è l’arrivo a sorpresa del titolare del Mef in commissione Bilancio. Uscendo spiega di aver voluto «spiegare questo emendamento governativo», inizialmente annunciato per il pomeriggio. Una modifica, chiarisce, su Zes e Transizione 5.0, visto che «abbiamo avuto domande significative oltre le previsioni», che «riteniamo di dover almeno ragionevolmente coprire». L’emendamento, secondo quanto riferito ai senatori, vale 3,5 miliardi (che dovrebbero essere spalmati solo sul 2026) e conterrebbe misure su Zes, iperammortamento, industria 5.0, caro materiali, oltre allo spostamento del finanziamento del ponte sullo Stretto in un’altra annualità e a risorse aggiuntive - fa sapere uno dei relatori, il leghista Claudio Borghi - per il piano Casa.

«Senato in ostaggio»

Considerate anche le riformulazioni dei giorni scorsi, che valgono circa un miliardo, il valore della manovra - inizialmente da 18,7 miliardi per il 2026 - sembra destinato ad aumentare. Il nuovo emendamento del governo rischia però di complicare il calendario. La modifica è «importante» e «inevitabilmente in qualche modo un po’ di tempo in più lo prenderà», riconosce Giorgetti. «Ammette ciò che denunciavamo da settimane: la manovra non sta in piedi e va riscritta», dice il capogruppo del Pd Francesco Boccia. «La manovra di fatto non c’è, perché è in parte da riscrivere e il Parlamento ha votato zero», aggiunge il M5S. «Una cosa mai vista. Abbiamo preteso tutto il tempo per valutare bene», dice la capogruppo di Iv Raffaella Paita. «Il Senato è ostaggio delle divisioni della maggioranza», attacca anche Avs, che promette battaglia sulla previdenza.

La querelle dei lingotti

Le coperture dell’emendamento, infatti, dovrebbero arrivare dalla previdenza e dalle assicurazioni. In commissione Giorgetti rassicura anche sull’emendamento sull’oro di Bankitalia. La formulazione definitiva stabilisce che «le riserve auree gestite e detenute dalla Banca d’Italia, come iscritte nel proprio bilancio, appartengono al Popolo Italiano». Con questa versione «riteniamo che la questione si possa considerare chiusa: sulla Bce siamo a posto», assicura il titolare del Mef. Ma per Francoforte il testo sarebbe lo stesso commentato l’8 dicembre: il parere legale della Bce resterebbe dunque quello.

RIPRODUZIONE RISERVATA