Campobasso.
16 dicembre 2025 alle 00:26

Faccetta Nera sulla pista di ghiaccio, poi le scuse 

Campobasso. È da anni una delle attrazioni più amate dai giovanissimi nel periodo natalizio: la pista di ghiaccio allestita davanti al municipio ogni giorno è affollata da centinaia di persone. Nel weekend le presenze aumentano e domenica è accaduto che dagli altoparlanti che diffondono la musica sia partita anche “Faccetta nera”, brano simbolo dell'epoca fascista. I video dell’episodio si sono diffusi sui social e il Comune, amministrato dal centrosinistra, ha chiesto chiarimenti al privato che gestisce l’impianto. Questi, scrive il Comune, «ha precisato che si è trattato di un episodio del tutto accidentale, legato alla riproduzione automatica di una playlist musicale online, e si è scusato con l’Amministrazione comunale e con i cittadini. Il gestore ha garantito che l’episodio, per questa amministrazione inaccettabile, non si ripeterà». E Matteo Fallica, segretario cittadino di Sinistra Italiana: «Non si tratta di casualità innocue né di “scherzi spiritosi”, come qualcuno ha provato a minimizzare. È un fatto gravissimo. Prendiamo atto che, a seguito delle nostre segnalazioni, un amministratore si sia immediatamente attivato e che il gestore della pista abbia chiesto scusa pubblicamente. Accettiamo le scuse, ma sentiamo il dovere di dirlo con chiarezza: la sensibilità democratica non è un optional. È un dovere, soprattutto nei luoghi pubblici e istituzionali».

