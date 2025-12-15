VaiOnline
Il caso.
16 dicembre 2025 alle 00:26

Natale, all’orizzonte l’ingorgo dei cieli 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Nessun volo disponibile ieri, biglietti introvabili anche per i giorni 20, 21, 22 e 23. È il Linate-Cagliari sotto le feste, tratta finita dagli inizi del mese nella lista nera nazionale stilata da Adiconsum. I viaggi impossibili valgono sia per i residenti in Sardegna sia per i turisti e i lavoratori che non vivono nell’Isola. Con una differenza: i primi, quando c’è posto, pagano la canonica cifra di 84,58 euro, mentre i secondi devono sborsare sino a 239,99 euro. In più è ridottissima la disponibilità di fasce orarie: il 18 dicembre, per esempio, l’unico volo non al completo è quello delle 16.

Ieri da Linate era impossibile volare anche verso Olbia nelle fasce serali, è risultato da una simulazione fatta alle 19. Idem da Roma, sia verso Cagliari che verso la Gallura. Insomma, tanti disservizi e sempre il rischio che sardi e non residenti debbano fare i conti con questo isolamento per altri tre mesi, considerando il decollo della nuova Continuità: è previsto per il 29 marzo 2026, «in concomitanza con l'inizio della stagione Summer (quella estiva)», prevede la Regione.

Rispetto al bando in vigore, prorogato dalla Giunta in carica, quello nuovo ha portato da tre a quattro le fasce giornaliere in cui sarà ripartito su ogni rotta il numero dei collegamenti. È stata poi ampliata la platea dei beneficiari: con tariffe agevolate potranno viaggiare anche lavoratori, militari, sportivi non professionisti, studenti universitari fino a 27 anni, disabili e over 70. Prezzo del biglietto calmierato pure per i parenti, sino al terzo grado, che assistono un familiare residente in Sardegna. ( al. car. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca

Traffico di cocaina, epicentro a Olbia: arresti in tutta l’Isola

Tra gli indagati anche il sindaco di Esporlatu, è un militare della Brigata Sassari 
Andrea Busia
L’evento

I segreti dell’intelligence: «È una necessità sociale contro la disinformazione»

Al Brotzu e a Sa Manifattura incontri sul ruolo della sicurezza globale 
Umberto Zedda
Legge di bilancio

Nella manovra altri 3,5 miliardi E i tempi slittano

«Oro di Bankitalia, pace con la Bce» L’opposizione: è tutto da riscrivere 
Le tragedie

Morti mentre andavano a scuola

Un 16enne e una 18enne vittime di incidenti identici a 500 chilometri di distanza 