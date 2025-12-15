Natale, all’orizzonte l’ingorgo dei cieli 

Nessun volo disponibile ieri, biglietti introvabili anche per i giorni 20, 21, 22 e 23. È il Linate-Cagliari sotto le feste, tratta finita dagli inizi del mese nella lista nera nazionale stilata da Adiconsum. I viaggi impossibili valgono sia per i residenti in Sardegna sia per i turisti e i lavoratori che non vivono nell’Isola. Con una differenza: i primi, quando c’è posto, pagano la canonica cifra di 84,58 euro, mentre i secondi devono sborsare sino a 239,99 euro. In più è ridottissima la disponibilità di fasce orarie: il 18 dicembre, per esempio, l’unico volo non al completo è quello delle 16.

Ieri da Linate era impossibile volare anche verso Olbia nelle fasce serali, è risultato da una simulazione fatta alle 19. Idem da Roma, sia verso Cagliari che verso la Gallura. Insomma, tanti disservizi e sempre il rischio che sardi e non residenti debbano fare i conti con questo isolamento per altri tre mesi, considerando il decollo della nuova Continuità: è previsto per il 29 marzo 2026, «in concomitanza con l'inizio della stagione Summer (quella estiva)», prevede la Regione.

Rispetto al bando in vigore, prorogato dalla Giunta in carica, quello nuovo ha portato da tre a quattro le fasce giornaliere in cui sarà ripartito su ogni rotta il numero dei collegamenti. È stata poi ampliata la platea dei beneficiari: con tariffe agevolate potranno viaggiare anche lavoratori, militari, sportivi non professionisti, studenti universitari fino a 27 anni, disabili e over 70. Prezzo del biglietto calmierato pure per i parenti, sino al terzo grado, che assistono un familiare residente in Sardegna. ( al. car. )

