Uccise un ragazzo, condannato a 11 anni: «Una vergogna» 

Bologna. «Sappiate che in Italia la pena per omicidio è di 10-11 anni. Omicidio, non tentato omicidio. Questo è un bell’insegnamento per i nostri figli. Vergogna». A otto mesi dall’inizio del processo arriva la sentenza per la morte del 16enne Fallou Sall. Ed è una «sentenza amara» per i suoi genitori, Mou e Danila. Per i giudici fu omicidio, ma il minorenne che il 4 settembre 2024 accoltellò Fallou merita 11 anni e 6 mesi. La pm Caterina Salusti ne aveva chiesto 14 per l’omicidio di Fallou, 6 per il tentato omicidio di un 17enne bengalese amico della vittima e un anno per il porto abusivo del coltello. Il tentato omicidio è stato derubricato in lesioni gravi. «Sono senza parole, non comprendiamo l’entità della pena, che non è commisurata a niente. Confidiamo nell’appello della Procura», ha detto l’avvocata dei genitori di Fallou, Loredana Pastore. L'imputato - difeso dall’avvocato Pietro Gabriele, che ha chiesto l’assoluzione per legittima difesa - rispondeva anche del tentato omicidio del 17enne bengalese, ferito al collo con una coltellata. Lo stesso 17enne era a sua volta accusato di lesioni e molestie telefoniche nei confronti dell’imputato: ha ottenuto la messa alla prova. Il 31 agosto ci fu una lite tra l’imputato, allora 16enne, e il 17enne bengalese. Uno screzio alimentati da episodi di bullismo ai danni dell’imputato, sfociati in due denunce. La sera del 4 settembre i due si erano incrociati al parco del Velodromo. Erano volati pugni, poi il 16enne era fuggito verso casa, inseguito da un gruppo di ragazzini che lo hanno raggiunto in via Piave. In quel momento è intervenuto Fallou, che voleva aiutare il suo amico. Il 16enne ha estratto un coltello e ha colpito più volte. Una coltellata ha raggiunto Fallou al cuore, un’altra ha ferito al collo il 17enne bengalese. «Ho colpito alla cieca, pensavo che mi pestassero fino ad uccidermi», ha detto l’imputato, che in aula si è scusato con i genitori della vittima.

RIPRODUZIONE RISERVATA