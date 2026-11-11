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11 novembre 2026 alle 01:04

Pinna, cuore sassarese: «Il Latte Dolce può far bene» 

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Capitano ad appena 26 anni. Che ne fanno comunque il terzo giocatore più “anziano” del giovanissimo Latte Dolce. Il difensore Riccardo Pinna ha raccolto l’eredità del compagno di reparto Marco Cabeccia che la fascia l’ha portata otto stagioni, ma era già Over 30. «Sono felice e onorato di essergli succeduto, anche perché non è solo un ottimo calciatore ma anche una brava persona». Sassarese di nascita e di campo, Riccardo Pinna ha iniziato da bambino nel Latte Dolce, poi ha continuato le giovanili nella Lanteri e nel Cus Sassari, quindi sette stagioni alla Torres e il ritorno tre estati fa nella “casa madre”.

Pinna, una carriera tutta o quasi sassarese: un caso o una scelta?

«Entrambi. Nell’unico anno fatto fuori, alla Primavera del Frosinone, di fatto non ho giocato e quindi sono rimasto scottato. Poi per lasciare l’Isola deve valerne la pena».

Come ci si sente a essere il capitano così giovane?

«So di avere responsabilità, ma mi fa piacere. Cerco di aiutare i giovanissimi della squadra non solo per l’allenamento ma anche per la professionalità. Per me è uno step di crescita, anche perché sono il riferimento del gruppo, ma pure del tecnico e dell’arbitro».

Domenica avete battuto l’UniPomezia 3-1: la vittoria al momento giusto?

«Finalmente la vittoria è arrivata, la stavamo cercando da tanto e ce la meritavamo, purtroppo abbiamo raccolto troppo poco, tranne una gara abbiamo sempre fatto prestazioni importanti che meritavano i tre punti».

Cosa è mancato?

«Avremmo dovuto avere più attenzione in alcune situazioni e non avevamo ancora trovato l’equilibrio giusto».

In Coppa Italia andate forte e siete agli ottavi, in campionato meno, come mai?

«Non so dare una risposta, forse siamo stati più fortunati a parità di prestazione, perché noi giochiamo bene anche in campionato».

Domenica derby a Budoni: vale doppio per la salvezza?

«Eh sì, anche perché dobbiamo dare continuità ai risultati. Dobbiamo tirarci fuori dal penultimo posto, sono punti pesanti».

Che tipo di gara vi aspettate?

«Una gara con tanto agonismo come ogni derby, poi saranno gli episodi a determinarla. Loro davanti hanno bei giocatori, soprattutto Ragatzu, quello che ha più talento di tutti».

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