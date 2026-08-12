Piccoli a Bologna, Lukaku a Istanbul 

Calciomercato in fermento soprattutto dalle parti della Capitale, dove non solo la Roma ma anche la Lazio sembrano dare una accelerata alle rispettive trattative. Il club biancoceleste ha raggiunto un accordo con l’Inter per il trasferimento in biancoceleste di Davide Frattesi. Intesa trovata sulla base di un prestito con obbligo di riscatto - al raggiungimento del dodicesimo posto in classifica della Lazio. Ai nerazzurri sarà riconosciuta anche una percentuale in caso di futura rivendita. E per l’attacco c’è un’idea clamorosa per la squadra di Gattuso: l’ex Inter Mauro Icardi, svincolato dopo l’esperienza al Galatasaray. Sull’altra sponda calcistica romana, quella giallorossa, dove è sbarcato già l’argentino Molina, raggiunta l’intesa con il Porto per Rodrigo Mora, giovane talento offensivo dei lusitani. I capitolini dovrebbero versare subito 9 milioni per il prestito oneroso garantendosi anche il diritto di riscatto fissato a quota 41 milioni. Cifre importanti con Gasperini che è a un passo dall’avere un rinforzo pesante per la trequarti.

Romelu al Fenerbahçe

Il Napoli ha ceduto Romelu Lukaku alla squadra turca del Fenerbahçe. Dalla cessione dell’attaccante il club campano incassa 7 milioni di euro ma dovrà versarne il 40% al Chelsea, dal quale aveva acquistato il cartellino due anni fa con un contratto che prevedeva una percentuale a favore del club inglese in caso di rivendita.

Spence vicinissimo

Continua a muoversi anche in entrata l’Inter: nerazzurri e Tottenham si stanno parlando per trovare un’intesa in merito alla trattativa per Djed Spence. Tra le parti contatti frequenti, anche in giornata odierna, per ridurre le distanze. Gli inglesi sono partiti da una richiesta di 35 milioni di euro più bonus mentre i nerazzurri ne offrono 30. Il dialogo prosegue con fiducia.

Giro di punte

Tutto fatto per l’arrivo di due nuovi attaccanti in casa Bologna e Fiorentina. A vestire la maglia rossoblu sarà Roberto Piccoli, che arriva dai viola in prestito con obbligo di riscatto, a condizione della permanenza in Serie A, fissato a 18 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita. Non andrà invece una percentuale al Cagliari, visto che i rossoblù avrebbero ricevuto il 10% sulla plusvalenza rispetto ai 25 milioni pagati dai Viola un anno fa. L’agente del giocatore Alessandro Lucci ha lavorato per colmare la distanza tra i due club: il Bologna voleva un prestito con diritto, la Fiorentina no. Il suo sbarco (ieri in città, oggi le visite) sbloccherebbe la cessione di Dallinga al Colonia. Per sostiturilo, il ds Viola Paratici ha scelto Mateo Pellegrino, che si trasferirà a Firenze a titolo definitivo. Per la cessione il Parma incasserà circa 25 milioni di euro, bonus inclusi, di questi ne reinvestirà 9 su David Romero del Tigre (pure lui argentino). Il difensore colombiano Jhon Lucumí è a un passo dalla Juve, al Bologna dovrebbero andare 20 milioni bonus compresi. Il Como ha ceduto l’austriaco Stefan Posch al Mainz, mentre due suoi connazionali hanno firmato per il Frosinone: Florian Grillitsch e Romano Schmid. Infine, oggi il difensore danese Thomas Kristensen passerà dall’Udinese all'Atalanta per 22 milioni più 3 di bonus e il 10 per cento dei diritti di rivendita.

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