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06 settembre 2026 alle 00:09

Percorso pedonale per gli studenti

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Un percorso pedonale e sicuro per gli studenti del Liceo Fermi. I consiglieri comunali Christian Mulas, Gianni Martinelli, Alberto Bamonti e Marco Colledanchise, hanno chiesto al sindaco di intervenire sulla situazione di via Barraccu. «La strada presenta importanti criticità sotto il profilo della sicurezza. In diversi tratti manca completamente il marciapiede e i pedoni sono costretti a percorrere la carreggiata o a muoversi in spazi estremamente ristretti», riferiscono i consiglieri di maggioranza e opposizione. Via Barraccu costeggia il perimetro posteriore del Liceo Scientifico e sono numerosi i ragazzi che utilizzano quel tratto per raggiungere l’istituto. «Non possiamo aspettare che accada qualcosa di grave prima di intervenire», sottolineano. Servirebbe una corsia pedonale protetta nel tratto adiacente al muro del Liceo.(c.fi.)

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