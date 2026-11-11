«Per il liceo scientifico Alberti servono soluzioni, non polemiche» 

La protesta non è una dichiarazione di guerra alla scuola. E il rispetto delle regole non significa negare agli studenti il diritto di manifestare. Al liceo scientifico Alberti, dopo le mobilitazioni del 12 e 13 ottobre scorso, studenti e docenti mettono alcuni punti fermi su una vicenda che ha acceso il confronto dentro e fuori l’istituto.

I rappresentanti degli studenti chiariscono che «non è stato previsto nessun 4 automatico in condotta per chi ha partecipato alle manifestazioni». Il riferimento è alla circolare del 13 ottobre scorso che richiama la valutazione delle assenze collettive, secondo il regolamento. Ma gli studenti ribadiscono soprattutto le ragioni di quella protesta: avere condizioni migliori negli edifici scolastici. «Manifestare per la propria scuola non è essere contro la scuola», sottolineano, rivendicando il valore del dialogo con il dirigente scolastico. Di fatto un endorsement al dirigente, che si aggiunge a quello già espresso dai docenti che sottolineano l’impegno di chi governa l’istituto per superare le criticità strutturali, a cominciare dalle aule inagibili di viale Colombo. Due prese di posizione che riportano al centro il problema ancora aperto: le condizioni degli edifici. Perché «l’Alberti ha bisogno di soluzioni, non di polemiche».

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