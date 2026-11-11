Pensioni, per le più basse la rivalutazione arriva a gennaio 

Non solo una rivalutazione che non recupererà interamente l'inflazione, ma anche aumenti rinviati fino a marzo: la sorpresa riguarda 3,6 milioni di pensionati con assegni a partire da 2.447,40 euro lordi mensili. L'Inps ha annunciato, durante un'audizione parlamentare sulla manovra, che da gennaio 2027 la perequazione sarà applicata soltanto alle pensioni fino a quattro volte il trattamento minimo. Per le altre, gli adeguamenti arriveranno attraverso un conguaglio entro il primo trimestre dell'anno.
Una scelta dettata, secondo la direttrice generale dell'Inps Valeria Vittimberga, dai tempi tecnici di elaborazione degli assegni di gennaio, che sono già stati definiti.
Il rinvio si aggiunge però alle penalizzazioni previste dalla manovra, che introduce sei fasce di rivalutazione al posto delle attuali tre, con percentuali di recupero dell'inflazione comprese tra il 100 e il 32%.
Secondo i calcoli della Uil Pensionati, un assegno da 2.500 euro lordi perderà 144 euro all'anno, uno da 3.000 euro circa 154 euro.
La perdita salirà a 575 euro per le pensioni da 3.500 euro, a 711 euro per quelle da 4.000 e supererà i mille euro per gli assegni da 5.000 euro. Per chi percepisce 6.200 euro lordi mensili, il sacrificio arriverà a 1.314 euro annui.
I sindacati chiedono di eliminare i tagli e di garantire gli aumenti già da gennaio. Il governo conta invece di risparmiare oltre 1,4 miliardi di euro all'anno nel prossimo triennio.
Secondo la Cida, un pensionato con un assegno da 5.500 euro lordi ha già perso circa 96mila euro di rivalutazioni dal 2012.
Lo Spi Cgil stima che l'effetto cumulato delle strette sottrarrà alle pensioni oltre 100 miliardi tra il 2023 e il 2036.
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