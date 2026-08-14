Pellegrini sul litorale per l’Assunta 

Centinaia di fedeli si sono messi in cammino a piedi prima dell’alba, animati da una devozione profonda che ha reso leggero anche il percorso, da Tortolì a Santa Maria Navarrese. C’erano sia residenti che turisti. Il pellegrinaggio, compiuto nel silenzio e nella preghiera, si è snodato per alcuni chilometri, con partenza dal Centro Caritas di Tortolì, lungo le spiagge e le pinete ed è culminato con l’arrivo nelle prime ore di ieri alla chiesa dell’Assunta di Santa Maria Navarrese. È in quel momento che il vescovo Antonello Mura, tra i camminatori del pellegrinaggio, ha celebrato la messa, accolta dai pellegrini con emozione e raccoglimento. Un gesto di fede collettiva che, ogni anno, rafforza il senso di comunità e spiritualità, nel nome della Madonna. Oggi, la Chiesa cattolica celebra la solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, che in Ogliastra è patrona di Santa Maria Navarrese e Tertenia. (ro. se.)

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