25 ottobre 2025 alle 00:32

Pd, in Consiglio lascia Spano: subentra Sau 

Antonio Spano, ex sindaco di Sorso e consigliere regionale eletto nel 2024 nella lista del Pd, è il nuovo direttore generale del Comune di Sassari: lo ha deciso la Giunta su proposta del primo cittadino Giuseppe Mascia. Spano entrerà in carica il prossimo 1° novembre, ma l’accettazione del nuovo incarico comporterà per lui le dimissioni dall’assemblea legislativa regionale.

Il suo posto andrà all’attuale sindaco di Ittiri, Antonio Sau, che alle Regionali del 2024 era risultato il primo dei non eletti nel Partito democratico. Spano, 55 anni, ha alle spalle, oltre all’esperienza politica, anche quella di direttore generale della società partecipata Multiservizi di Porto Torres. «Nei prossimi giorni rassegnerò le mie dimissioni da consigliere regionale per accettare questa nuova sfida professionale e politica al servizio del Nord Ovest Sardegna», ha scritto su Facebook, ma «non è una presa di distanza dal percorso politico intrapreso, anzi. Considero questo incarico un diverso modo di continuare a servire la mia comunità».

