«Lacrime di gioia per il nostro Damiano»  

inviato

Sinnai. Le prime esibizioni in cameretta. Cantava con la sorella Morena. L’esordio in pubblico a Solanas durante una serata di karaoke. La madre Eva Federico stava eseguendo un brano quando ha invitato il piccolo Damiano ad avvicinarsi al microfono. «Era molto timido», racconta la donna che giovedì sera insieme alla figlia Morena ha vissuto una grande emozione durante lo show di X Factor a Milano. Ieri sono tornate a Sinnai, stanche ma felici per aver rivisto il cantante 27enne dopo tanto tempo. «Purtroppo non l’abbiamo potuto incontrare – raccontano – i ragazzi non posso avere contatti con parenti e amici. Niente telefonino, niente social. Non hanno la percezione di quello che accade all’esterno».

Emozioni e lacrime

Durante lo spettacolo non sono riuscite a trattenere le lacrime quando Damiano ha interpretato “E penso a te” di Lucio Battisti. Una performance straordinaria che gli ha consentito di passare il turno. «Ho pianto – racconta la sorella – è stato perfetto. Un’esibizione fantastica». «Mi ha sorpreso ancora una volta – sottolinea la madre – siamo molto fiere di lui. L’ho trovato un po’ dimagrito, ma mi è sembrato molto concentrato, deciso a dare il meglio. È molto contento di far parte della squadra di Achille Lauro, un artista che Damiano apprezza tantissimo». Eva Federico e Morena Caddeo vivono questo momento di grande gioia. Sono felici e si vede. «Sentiamo il grande sostegno del nostro paese e di tutta la Sardegna – raccontano –. Damiano è un ragazzo semplice, forse piace anche per questo. Ama la musica e cerca di trasmettere le sue emozioni a chi lo ascolta. Interpretare Battisti non è semplice, ma lui è stato davvero grande». Quando era piccolo cantava con il compianto papà Giorgio, morto in un incidente sul lavoro il 19 gennaio 2010, quando il giovane artista sinnaese aveva dodici anni. Damiano raccontò la sua storia (pubblicata su L’Unione Sarda) e vinse una borsa di studio promossa dall’Anmil. Frequentava le scuole medie e la sua insegnante di italiano era Mariangela Zedda. Il cantante la ricorda sempre con grande affetto. «È stata per me una mentore: ho iniziato a tirare fuori le mie emozioni e a metterle nero su bianco grazie a lei», ha detto il giovane in un’intervista rilasciata al nostro giornale nei giorni scorsi. La docente, oggi in pensione, ha apprezzato le parole del suo ex allievo. «Mi fa molto piacere – sottolinea – ho sempre cercato di stimolare i ragazzi alla lettura e alla scrittura. Damiano ci ha creduto e sono davvero felice per lui. Gli auguro di realizzare tutti i suoi sogni». Nel 2021 l’artista ha vinto un contest di Radiolina e da quel momento è iniziata una nuova fase della carriera.

Il paese in festa

Tutti i compaesani e gli amici hanno festeggiato il passaggio del turno. Anche in Consiglio comunale il tifo è bipartisan: televoto all’unanimità. La sindaca Barbara Pusceddu parla di «entusiasmo e orgoglio». La prima cittadina ha seguito X Factor in casa di amici: «Ci ha fatto emozionare. Sapevamo del suo talento, ma siamo rimasti sorpresi dalla sua professionalità». Anche Roberto Loi, consigliere di minoranza, si è commosso: «Un’esibizione meravigliosa. Ovviamente ho partecipato al televoto». Cosa che hanno fatto tantissimi sinnaesi. «Collaborare con lui è stato molto stimolante – racconta Mirko Ghironi – ha le idee chiare ed è sempre molto propositivo, sia come persona che come artista. Ha talento, una grande forza d’animo e ambizione».

Compagni di scuola

«Era il mio compagno di banco. Sono felicissimo per Damiano». Gianluca Medas ricorda i tempi della scuola media: «Eravamo molto amici e lo siamo ancora adesso, anche se ci vediamo un po’ meno, da quando si è trasferito nella Penisola. Seguo sempre X Factor e ho scoperto della sua partecipazione guardando lo spettacolo in televisione. Una sensazione inspiegabile. Mi ha sorpreso. È bravissimo». La pensano nello stesso modo anche gli altri compagni di scuola: «Ci ha fatto emozionare con la sua voce e la sua grande sensibilità», commentano Silvia Lecca e Andrea Rocca che in vista del prossimo televoto invitano tutti i fan di Damiano «a scatenare l’inferno».

