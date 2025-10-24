VaiOnline
Trasporti
25 ottobre 2025

La metro riparte e vede il raddoppio 

La Regione ha detto sì al raddoppio della linea ferroviaria Monserrato-Settimo. Una notizia che arriva in pieno conto alla rovescia per la riapertura (da lunedì) della tratta San Gottardo-piazza Repubblica, a Cagliari, dopo tre anni. Da Settimo San Pietro al centro di Cagliari si potrà arrivare in poco più di mezz’ora. L’assessora ai Trasporti, Barbara Manca, ieri ha portato in Giunta gli indirizzi per la realizzazione del raddoppio dei binari (a disposizione 18 milioni di euro) per accorciare i tempi di collegamento. A Cagliari, invece, regna il caos sui futuri binari tra via Roma e piazza Repubblica.

