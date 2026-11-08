Partenza sprint, tre squadre in vetta 

Sono tre le squadre in testa nell’Over 43. Netto il successo dell’Atletico Villacidro, vittorioso per 4-0 sugli Amatori Guspini, con Agostino, Carcangiu, Porcu e Piras. Poker anche della Polisportiva Villamarese 2023 (con Cau, Plantas, Boi e Porcedda) sugli Amatori Gonnosfanadiga (in gol con Pinna e Polizia), mentre al Seddori basta il successo di misura per avere la meglio sui 4 Mori Samassi e volare a punteggio pieno. Al trio potrebbe aggiungersi anche il Real Putzu che, in casa (a campi invertiti rispetto al calendario) cercherà la seconda vittoria contro la Polisportiva Isili, nel posticipo in programma per oggi. Sono tre punti pesanti quelli conquistati dalla Monreale sulla WS10 Senorbì: il 4-1 è firmato dalla doppietta di Cuccu, e dalle reti di Casu e Melis e consente ai biancorossi di affacciarsi al quarto posto. Primo sorriso stagionale per il Nurri, che al termine di un rocambolesco 3-2 si aggiudica la sfida con il Santa Lucia Barrali (in gol con la doppietta di Carcangiu), sconfitta per 3-2 grazie al doppio Marcialis e a Tocco. Intanto sabato si sono assegnati i primi trofei Over 30 della stagione: la Coppa Italia va a Monserrato. Il San Lorenzo infatti si aggiudica la finalissima contro i pirresi della Muppet. I monserratini, nella ripresa ribaltano il vantaggio di Masala, con la doppietta di Corda, inframezzata dal gol di Murgia (3-1). Ai pirresi del Barracca Manna va invece la Coppa Amatori, dopo il 2-1 al Real Putzu. Nel prossimo weekend il via al campionato.

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