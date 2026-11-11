Parco di via Marconi, al via i lavori per la rete idrica 

Proseguono gli interventi di sistemazione del verde nel parco Marconi di Sestu. Il Comune ha affidato i lavori necessari alla realizzazione di un nuovo allaccio idrico nell’area di via Guglielmo Marconi, al momento sprovvista di un collegamento alla rete. L’intervento è stato assegnato alla società Scavi Fratelli Argiolas srl, attraverso un affidamento diretto, per una spesa complessiva di 3 mila e 600 euro circa.

I lavori si inseriscono nel percorso di sistemazione dell’area comunale, dove sono già in corso interventi di piantumazione e sistemazione del verde. La predisposizione del collegamento idrico rappresenta un passaggio necessario per dotare il parco di un punto di accesso all’acqua e per supportare le attività di cura e mantenimento delle nuove aree verdi. I lavori dovranno iniziare subito dopo la consegna del cantiere all’impresa, secondo quanto stabilito dal provvedimento comunale. La procedura prevede due passaggi: la realizzazione delle opere necessarie per predisporre materialmente l’allaccio, affidate all’impresa, e l’attivazione della fornitura da parte di Abbanoa, gestore del servizio idrico. Il Comune ha già avviato con la società le pratiche per l’attivazione della nuova utenza in via Guglielmo Marconi, necessaria per completare il collegamento e rendere operativo il servizio.

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