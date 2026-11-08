Over 58, la Sardachem vola al primo posto 

Tornano i due tornei Msp dopo la parentesi di Coppa Italia. Vola la Sardachem, neocapolista dell’Over 58. Lobina, Ambu, Sabiu e Fulgheri firmano il 4-1 sugli Ingegneri. In vetta c’è anche la Di. Fer (3-0 sulla De Amicis). Bomber Vacca con la sua tripletta trascina la Masnata Chimici (a segno anche con Sanna e Urpi) nel 5-0 sul Poggio dei Pini/Sotto La Torre. Risultato tondo anche per il Club, vittorioso sul Mulinu Becciu per 7-0, grazie al poker di Curreli e alla tripletta di Collu. Allungano la striscia positiva gli Amatori La Palma al secondo pari consecutivo per (1-1) con la Global Service (reti di Pibiri e Pucci). Pareggio per 2-2 per gli Amatori Orione Selargius (doppietta di Armandi) e Okky Villanova, con i cagliaritani che perdono la testa della classifica. Colpo del SI. TI. Carbonia: i sulcitani sorpassano la Mediterranea R. U. battuta per 4-1 (reti di Catalfamo, Mundula, Soddu e Orecchioni). Pari a reti bianche per Amatori Calcio Sestu (ancora alla ricerca del primo successo dopo cinque partite) e Amatori Elmas 2024, e per l’Opes Team, che ferma la corsa del Cagliari 2007. Conquista la seconda vittoria invece la Frama/Beko Service (1-0 sul Cral C.t.m.), mentre I Fenicotteri di Assemini festeggiano il primo successo (4-0 all’Aldebaran/Autocarrozzeria Deiana). Sorride infine la Lewis Rooms (1-0 sul Nuraghe/Evolvere). Rinviata Sardegna Termale Sardara/E. I. 83-Orange Racing Club.

Cinquina

La Maccioni non si ferma più: Gherazzu, Brughitta e Piras regolano gli Sporting Amatori battuti per 3-1. Ma è comunque il Deximu a comandare l’Over 55, con il 2-0 alla TL 1987. La Cooper Band/New Barcavela torna alla vittoria e acuisce la crisi della Campagnola/Edil Primus, sconfitta per 4-0 sotto i colpi di Spina (doppietta), Bortolini e Pili. Con una cinquina sulla Eosol/Car-Refinish si risolleva la I. R. Ultimi/Moniaflor. Ha riposato il Real Putzu.

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