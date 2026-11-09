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Le tappe.
10 novembre 2026 alle 00:09

Otto anni di attesa per arrivare a un piano condiviso 

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Un percorso lungo otto anni, scandito da delibere, studi, tavoli istituzionali e confronti con il territorio. L’intesa di ieri per la laguna di Santa Gilla è il risultato di un lavoro avviato nel 2018 con l’obiettivo di superare la frammentazione delle competenze e costruire una gestione coordinata del compendio.

Il primo passo: 13 novembre 2018, la Città metropolitana di Cagliari approva l’atto di indirizzo che individua nel contratto di Laguna lo strumento per governare l’area. Il 3 febbraio 2020 il Consiglio metropolitano dà il via libera all’avvio del procedimento. Seguono anni di studi e pianificazione, con l’elaborazione di strumenti strategici per la gestione delle zone umide. Nel 2023 il progetto entra in una nuova fase: istituzioni, associazioni e portatori di interesse vengono coinvolti in incontri e laboratori. Il confronto produce, a maggio 2024, il dossier Verso il Contratto di Laguna di Santa Gilla. Nel 2025 si aggiunge il supporto tecnico del progetto che introduce nelle strategie anche le misure di adattamento ai cambiamenti climatici. A marzo 2026, l’ultimo passaggio istituzionale: enti territoriali e regionali si riuniscono per condividere gli indirizzi strategici. Le basi dell’accordo sono definite. Dopo quasi otto anni, il percorso arriva all’intesa. Ora manca solo il Contratto. ( ma. mad. )

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