Ottantadue piccole Caretta caretta hanno raggiunto il mare 

A Muravera, spiaggia di Colostrai, 25 tartarughine hanno raggiunto il mare. A Castiadas invece, sulla spiaggia di Cala Sinzias, ben 57. Lo hanno appurato gli esperti dell’Area Marina Protetta di Capo Carbonara che hanno ispezionato i due nidi di Caretta caretta individuati lungo la costa sud orientale. Ispezioni fatte con i biologi del Cres e col supporto del Corpo Forestale di Villasimius e di Villaputzu.Il primo nido era stato individuato sulla spiaggia di Colostrai il 6 luglio, erano state deposte 78 uova. Trenta si sono schiuse. Di queste, 25 tartarughine sono riuscite a raggiungere il mare, mentre le altre cinque sono state rinvenute morte all’interno del nido. Durante l’ispezione sono state rinvenute 36 uova integre e 12 danneggiate. Il successo di emersione, spiega in una nota l’Area Marina, è stato pari al 32,1 per cento.Anche il secondo nido, individuato sulla spiaggia di Cala Sinzias nei pressi del Lido Tamatete, conteneva 78 uova. In questo caso 62 sono risultate schiuse. All’interno del nido sono state trovate due tartarughine ancora vive che sono state recuperate e liberate al tramonto. C’erano anche dieci uova integre e sei danneggiate. Ben 57 le tartarughine che hanno raggiunto il mare con un successo di emersione pari al 73,1 per cento.

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