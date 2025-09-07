VaiOnline
L’appello.
08 settembre 2025 alle 00:39

«Oncologico, infermieri costretti a turni insostenibili» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«Ordini di servizio illegittimi agli infermieri». La denuncia arriva da Gianfranco Angioni, referente regionale Usb Sanità, che in una nota spiega: «Sabato notte, nel reparto di Oncologia medica dell'ospedale Businco, si è verificata una situazione inaccettabile. Siamo giunti al culmine della tolleranza: un reparto già saturo, con un indice di occupazione dei posti letto al 100%, non può essere gestito senza un numero adeguato di personale sanitario e di supporto. È inaccettabile che agli infermieri vengano imposti ordini di servizio che prevedono rientri in servizio dopo sole quattro ore di riposo, dopo aver già lavorato otto ore consecutive. Questa situazione mette a rischio non solo la salute dei lavoratori, ma anche la qualità dell'assistenza ai pazienti».

Prosegue: «Il reparto di degenza di Oncologia medica è un fiore all'occhiello della sanità isolana, ed è encomiabile lo sforzo del personale medico, infermieristico e di supporto, per questo non possiamo più tollerare che gli operatori vengano spremuti come limoni. È tempo di una seria riflessione organizzativa. È essenziale garantire che ogni professionista nel settore della salute possa dare nelle diverse articolazioni organizzative il proprio contributo assistenziale alla cura dei pazienti, piuttosto che occupare posizioni in altre aree professionali. Questo è un appello alla responsabilità e alla dignità. All’Arnas Brotzu non servono annunci propagandistici: servono massicce assunzioni stabili con stipendi adeguati. I lavoratori meritano di essere rispettati e tutelati».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Volley.

Italia sul tetto del mondo, Orro nella storia

La palleggiatrice di Narbolia migliore giocatrice del torneo: «Ancora non ci credo» 
Energia

«Il caso eolico sul tavolo di Giorgia Meloni»

I sindaci anti-speculazione bussano a Palazzo Chigi: «La premier ci deve ascoltare» 
Alessandra Carta
I conflitti

Pioggia di droni devasta Kiev L’ira di Trump: sanzionerò Mosca

Un neonato fra le quattro vittime, colpita la sede del Governo 
Regione

Campo largo, con Lai verso un nuovo patto di legislatura

Pd, il 19 l’elezione del nuovo segretario Il M5S intavola le prime trattative  
Vaticano

Acutis e Frassati, primi santi di Leone

Grande folla alla canonizzazione dei due giovanissimi italiani 
Paura a Vicenza

Donna sventa un femminicidio

Barista assalita dall’ex mentre lavora, una cliente la difende e chiama il 112 