Distrutte torri, case e scuole Proposta Usa per la tregua Hamas: «Pronti a trattare» 

Tel Aviv. «Stiamo distruggendo le infrastrutture terroristiche, stiamo demolendo le torri del terrore»: Benyamin Netanyahu rivendica la nuova offensiva dell’Idf contro i grattacieli di Gaza City. Per tre giorni consecutivi sono stati presi di mira gli edifici più alti della città, secondo Israele «utilizzati da Hamas» come «punti di osservazione per monitorare la posizione delle truppe israeliane». Per ultima è stata ridotta in macerie la torre Al-Ruya. Nella città «stiamo intensificando le manovre» militari, ha annunciato il premier israeliano. E secondo quanto riferito da fonti mediche ad Al Jazeera, i raid hanno colpito anche una tenda, case e una scuola-rifugio provocando almeno 21 morti.

La soluzione diplomatica sembrava in salita sino alle 23 di ieri (ora italiana), quando Hamas si è detta pronta a riprendere «immediatamente» i negoziati dopo aver ricevuto una nuova proposta da Washington. «Accogliamo con favore ogni passo che possa contribuire a porre fine all'aggressione contro il nostro popolo», ma la trattativa include anche «il rilascio di tutti gli ostaggi». Sia vivi che deceduti. In cambio Donald Trump ha messo sul tavolo la liberazione di migliaia di detenuti palestinesi, tra cui centinaia di terroristi, nonché la fine dell’operazione israeliana per la conquista di Gaza City. Secondo il canale israeliano Channel 12, il presidente Usa gestirebbe direttamente i negoziati e le ostilità non riprenderebbero fino alla fine dei colloqui.

Intanto la fame in 24 ore ha provocato altre cinque vittime tra cui tre bambini, portando a 387 il bilancio della carestia dall’inizio della guerra. Prima di colpire la torre Al-Ruya, l’Idf aveva invitato la popolazione a spostarsi nelle «zone umanitarie» di Al Mawasi e Khan Yunis, nel sud della Striscia. Secondo Netanyahu, «circa 100mila persone hanno già lasciato Gaza City», ma «Hamas sta cercando di impedirlo per utilizzare i palestinesi come scudi umani». Hamas da giorni parla di «crimini di guerra» che colpiscono edifici «utilizzati dai civili», mentre la Protezione civile della Striscia ha dichiarato che almeno 50 edifici di Gaza City sono stati rasi al suolo dagli attacchi israeliani e altri 100 hanno subito danni.

La guerra colpisce anche in Israele: un drone Houthi è riuscito a bucare le difese dell’Idf e ha colpito un terminal dell’aeroporto di Eilat-Ramon provocando un ferito lieve e la chiusura temporanea dello spazio aereo. Attesa invece per la partenza da Tunisi della Global Sumud Flotilla, rinviata al 10 per ragioni tecniche, logistiche e di coordinamento con il resto della flotta. Al porto turistico di Sidi Bou Said, diverse centinaia di sostenitori hanno accolto le navi pronte a salpare verso Gaza con bandiere palestinesi, canti e slogan ProPal.

