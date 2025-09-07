VaiOnline
Volley.
08 settembre 2025 alle 00:39

Italia sul tetto del mondo, Orro nella storia  

La palleggiatrice di Narbolia migliore giocatrice del torneo: «Ancora non ci credo» 

La pallavolo italiana femminile entra nella storia, conquistando il titolo di campione del mondo dopo l’oro olimpico. Superata nella finale di Bangkok la Turchia (3-2). Protagonista indiscussa Alessia Orro, eletta “Mvp”, migliore giocatrice del torneo. «Non ho ancora realizzato, stiamo vivendo un sogno», le parole della palleggiatrice sarda, che durante la premiazione ha esibito la bandiera dei Quattro mori. Grande festa a Narbolia. La presidente della Regione Alessandra Todde ha celebrato l’impresa in Thailandia: «Un successo che porta con sé l’orgoglio della Sardegna».

