L’accusa dell’Alta corte: palestinesi in cella denutriti 

Tel Aviv. Lo Stato non adempie ai suoi obblighi di nutrire adeguatamente i detenuti palestinesi nelle carceri e nei centri di detenzione israeliani. L'accusa viene dall'Alta corte di giustizia di Israele che, in una sentenza, ordina alle autorità penitenziarie e al ministro dell'estrema destra Itamar Ben-Gvir di adottare misure per fornire ai prigionieri cibo sufficiente «per garantirne la sussistenza». Una decisione che ha inevitabilmente infiammato le polemiche: Ben Gvir accusa i giudici di «proteggere gli assassini e gli stupratori» di Hamas.

La decisione della Corte, adottata con due voti contro uno, risponde alle petizioni presentate dall'Associazione per i diritti civili in Israele (Acri) e dall'organizzazione Gisha nell'aprile dello scorso anno contro Ben Gvir e il servizio penitenziario israeliano, accusati di aver deliberatamente ridotto le razioni dei prigionieri sotto livello di sussistenza, provocando anche alcuni morti.

La giudice Daphne Barak-Erez ha stabilito che il livello legale di nutrizione per i prigionieri palestinesi non è stato mantenuto. «Le dolorose testimonianze degli ostaggi liberati dimostrano che un regime alimentare più rigido per i prigionieri palestinesi non allevia le sofferenze dei nostri fratelli rapiti, anzi è il contrario», osserva Barak Erez, mentre secondo l'altro giudice favorevole alla decisione, Ofer Grosskopf, lo Stato non ha dimostrato a sufficienza di adempiere ai propri obblighi in materia di nutrizione.

«L'Alta corte di Giustizia ha ordinato la fine della politica di Ben Gvir di affamare i prigionieri di sicurezza», ha esultato Oded Feller, avvocato dell'Acri, aggiungendo che «uno Stato non affama le persone, indipendentemente da ciò che h anno fatto». M a Il ministro Ben Vir annuncia che nulla cambierà.

