08 settembre 2025 alle 00:39

«Più fondi per lavoro e formazione» 

Più risorse per il lavoro e la formazione professionale: dai circa 180 milioni di euro del 2025 si passerà a quasi 400 milioni nel triennio come previsto nel documento di economia e finanza regionale 2026-2028 che sarà approvato nei prossimi giorni dall’Aula del Consiglio regionale. In particolare, spiega l’assessora al Lavoro Desirè Manca, «126 sono stati destinati all’attuazione del Programma Gol (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori), finalizzato al reinserimento lavorativo, alla riqualificazione professionale e al potenziamento dei servizi per l’impiego, 25 milioni di euro per il finanziamento di progetti occupazionali in ambito archeologico, 6 milioni di euro nel 2025 per il sostegno ai lavoratori coinvolti in situazioni di crisi occupazionale. Sono stati, inoltre, confermati i 45 milioni di euro annui destinati al Fondo per il Piano Lavoro e i 14 milioni di euro per l’attivazione dei cantieri comunali, misura che coniuga occupazione e utilità sociale».

