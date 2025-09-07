Donna sventa un femminicidio 

Vicenza. C’è voluto un atto di solidarietà tra donne e molta prontezza d’animo per evitare l’ennesimo femminicidio sabato notte a Marostica. A salvare la barista di una sala slot dalle coltellate dell’ex è stata una cliente, che l’ha fatta nascondere, l’ha difesa e ha chiamato le forze dell’ordine.

L’inseguimento

L’episodio è accaduto intorno alle 22.50, in un locale a ridosso della Piazza degli Scacchi. La donna, 42 anni, stava lavorando al bancone della sala slot quanto è stata improvvisamente affrontata dall'ex marito, che è entrato nel locale con un coltello da cucina in mano. L’uomo, un 45enne di Rosà, le si è avventato contro e ha iniziato a pugnalarla al busto, riuscendo raggiungerla al volto e alle braccia, sferrandole calci e pugni al corpo dopo che era caduta a terra. La donna urlando ha attirato l’attenzione di alcuni clienti e ha cercato rifugio in un’altra sala del locale, da dove ha gridato ancora le sue richieste di aiuto. L’ex marito l’ha raggiunta anche lì, insultandola, minacciandola di morte e colpendola ancora.

Il nascondiglio

A quel punto è intervenuta una cliente del locale, che con sangue freddo si è avvicinata alla vittima, spingendola a nascondersi tra gli apparecchi slot, dove l’uomo non l’avrebbe potuta raggiungere. L’aggressore non ha smesso di minacciare entrambe, ma la cliente è riuscita a prendere il cellulare e a chiamare il 112. I carabinieri, arrivati dalle stazioni di Marostica e Bassano del Grappa, hanno individuato subito l’uomo, con i vestiti sporchi di sangue, che ha lasciato cadere il coltello. I militari lo hanno bloccato e arrestato in flagranza. La vittima è stata soccorsa dagli operatori del Suem 118 e portata all’ospedale di Bassano del Grappa, dove è stata ricoverata in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita. La violenza dei colpi è testimoniata anche dal fatto che l’arma, un coltello da cucina dalla lama di 14 centimetri, si è spezzata in più parti. La punta è addirittura rimasta conficcata nel gomito sinistro della donna. Gli investigatori hanno recuperato il coltello e analizzato i filmati dei sistemi di videosorveglianza della sala slot, che hanno confermato la dinamica, raccontata anche dai clienti e dalla donna che aveva aiutato la vittima.

Gli altri episodi

L’uomo, portato alla casa circondariale di Vicenza con l’accusa di tentato omicidio aggravato, ieri era in attesa dell’udienza di convalida davanti al Gip del tribunale di Vicenza. Non era la prima volta che aggrediva l’ex moglie, sia durante il matrimonio che dopo la fine della loro relazione. La prima segnalazione di una lite violenta nella coppia risale al 2015, quando i due erano ancora sposati. Dopo la separazione la donna era andata a vivere a Romano d’Ezzelino, altro comune del circondario di Bassano del Grappa, e lavorava da qualche tempo alla sala slot di Marostica.

RIPRODUZIONE RISERVATA