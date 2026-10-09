Oggi al “Gramsci” la giornata sulla salute mentale 

Una giornata dedicata alla salute mentale, per creare dialogo e consapevolezza, si svolge oggi all’anfiteatro dell’Istituto Alberghiero Gramsci di Monserrato. “Il benessere della mente”, organizzato dal Lions Club Cagliari Karel con Musartes e la scuola Gramsci, apre alle 9.30 con l’introduzione e i saluti istituzionali del sindaco Tomaso Locci e dell’assessora alla Pubblica istruzione Fabiana Boscu.

Il primo tema affronta il rapporto tra smartphone e nuove generazioni, centrale nel dibattito contemporaneo. Poi sono previsti Danilo Mallò, presidente del Comitato regionale scacchi, Davide Martello, formatore esperto in comunicazione e multimedia, e Michela Savastano, pedagogista ed educatrice professionale. Offriranno da prospettive diverse uno sguardo articolato sulle sfide educative e sociali legate al digitale e, soprattutto, al giorno d’oggi.

Alle 11 spazio alle domande degli studenti e dei partecipanti, un momento pensato per favorire il confronto diretto e la condivisione di esperienze. A mezzogiorno è previsto un piccolo rinfresco, prima della chiusura alle 13 con i ringraziamenti finali. L’ingresso è libero, con l’obiettivo di coinvolgere tutta la comunità in un tema che riguarda il benessere collettivo.

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