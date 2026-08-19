Nze alla Dinamo: «E dire che volevo venire qui in vacanza» 

Sassari. «Volevo venire nell'isola in vacanza e poi è arrivata la chiamata della Dinamo». Bryce Nze, lungo di 208 cm, 28 anni, con passaporto nigeriano (ininfluente per la catalogazione di extra-comunitario) racconta la curiosa coincidenza. «Avevo fatto tante ricerche su questa magnifica isola prima di venire qui. Ho già visto Alghero e voglio sperimentare anche col cibo sardo». Siamo all'opposto insomma dello straniero catapultato in una realtà dove considera solo l'aspetto professionistico. Sarà la quinta stagione europea: Nze ha giocato nella seconda lega di Spagna e Francia (col Pau-Orthez ha ottenuto la promozione), che hanno livello simile. «So che la A2 è un campionato molto competitivo con giocatori forti e abili tiratori, ho già giocato contro big men grossi, quindi sono pronto». Mobilità e verticalità («si mi piace stoppare», ammette sorridendo) e bidimensionalità sono le sue caratteristiche: «Mi piace giocare sia dentro sia fuori, leggendo i mismatch per trarne vantaggio. E poi sono molto competitivo».

Sassarese doc

Per il play Riccardo Pisano, 19 anni, è un rientro nella sua città e nel club che lo ha visto crescere nel settore giovanile. Una volta senior è andato a giocare in serie B, a Fabriano e Vicenza: «Ho voluto lasciare la mia comfort zone per mettermi alla prova».

Tornato con qualche chilo di esperienza e muscoli («ora assorbo bene i contatti») Pisano è conscio delle responsabilità: «Coach e ds mi hanno scelto perché ritengono possa essere utile alla squadra e da sassarese sento poi la responsabilità verso quei ragazzi che si allenano tutti i giorni per migliorare e approdare in prima squadra come ho fatto io».

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